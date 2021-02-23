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馬英九稱美否定我南海主權 綠委：以為是國台辦在說話

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。本報資料照片
民進黨立委陳亭妃。本報資料照片

對於美國第七艦隊航行南海，馬前總統批評其「自由航行任務」形同否定我國對領海的主權，有損我國利益，呼籲蔡總統對外不能卑躬屈膝。民進黨立委陳亭妃則批評，如果把馬英九的名字遮起來，她還以為說這段話是中國國台辦說的。

美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號2月17日航行我國南海，第七艦隊宣稱該艦「自由航行任務」是在挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。對此，前總統馬英九辦公室表示，美軍所謂的「自由航行任務」，形同否定我國對領海的主權，此說法不僅不正確，更有損我國權益，馬英九呼籲蔡英文身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。

陳亭妃則批評，馬英九是換了位子，離開了台灣總統這個位子之後，然後就忘了自己是誰，居然抱中國大腿，抱成這樣。

她表示，大家很清楚，第七艦隊行經南海，基本上是執行自由航行權，所代表的是一個完全航權自由的海域，但中國卻一直要把台灣海峽內海化，也把南海變成它的主權，在這樣的前提之下，到底是誰想侵略台灣？到底是誰想把台灣併吞？是中國。

陳亭妃認為，馬英九這段話完全沒有經過大腦，而且是完全喪失了自己的立場。她表示，中國一直沒有放棄要侵略台灣，真正在守護台灣主權，做為台灣非常重要支撐者、協防台灣的，是美國。

她表示，台灣受到美國這樣的協防，證明台灣就是一個主權獨立的國家，台灣就是一個國家，但是沒有想到馬英九卻說三道四。陳亭妃說，蔡英文總統沒有卑躬屈膝，而是把台灣的能量放到最大，讓全世界看到台灣，認為卑躬屈膝的是馬英九，是馬英九看到中國，已經跪在地上，跪到都破皮了，她希望馬英九自制，不要再說一些讓台灣丟臉的話。

馬英九 南海 陳亭妃

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