快訊

捲土重來？美媒：川普將宣告參選2024年總統大選

柯文哲籲228停止仇恨…湧上千網友論戰 還有人喊柯馬配

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲昨在臉書發文，盼面對228讓仇恨停止，但柯的貼文，也引來上千網友論戰。圖／擷取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲昨在臉書發文，盼面對228讓仇恨停止，但柯的貼文，也引來上千網友論戰。圖／擷取自柯文哲臉書

前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動，遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲臉書，以「讓仇恨停止」為題發文，指一輩子國民黨員的馬英九，願主動面對歷史，或許契機可帶更多族群理解228。但柯文哲的貼文也引來上千網友論戰，包括前幕僚「戳戳妹」葉芝邑留言嗆「啊你是『斯德哥爾摩』喔」、也有網友讚柯，並要柯文哲2024別再缺席，還有網友喊出「2024柯馬配」、「2024支持柯文哲總統、韓國瑜副總統」

今年的台北市228紀念活動，因主辦單位邀請馬英九致詞引發獨派抗議，不過柯文哲在臉書支持馬前總統出席，也引來大批網友留言筆戰，有網友批評，「全面執政第六年，228還沒處理完，轉型正義也沒什麼進度，228對於當前執政黨用途，不管是不是228家屬，也都該看清了吧？」也有網友說，「每年都要使用228ATM來實現轉型（綠色）正義，真膩。」

有網友支持柯文哲，表示「228事件是個歷史傷痕，真不希望有人每年把這個傷疤撕裂開來，柯市長，加油。」「阿北辛苦了，藍白合作才有生存空間，加油2024千萬不要再缺席了」不過也有網友不忘大酸柯，「2024記得要把身分證提前給柯媽媽帶著。」

底下更有網友喊出「2024支持柯文哲總統與韓國瑜副總統」還有網友喊出「2024柯馬配」。

媒體人黃暐瀚也留言支持柯文哲「心存善念、盡力而為、加油！」不過也有網友附和，表示「只怕有人故意不想弭平這段歷史傷痕呀。」還有網友說，「不可能的，多麼好操作的分裂議題啊！日本人有少殺台灣人嗎？怎麼不拿來操作？」「這是民進黨的提款機怎麼可能讓他停止」。

柯文哲 韓國瑜

延伸閱讀

論壇邀柯文哲引發連勝文不滿 國民黨智庫深夜發文檢討

反映邀柯文哲不妥 連勝文遭黨中央已讀不回

綠委看「藍白合」：政治成本和不確定因素非常大

籲放下仇恨 柯文哲：父親228落淚 我也壓力沈重

相關新聞

柯文哲籲228停止仇恨…湧上千網友論戰 還有人喊柯馬配

前總統馬英九應邀出席北市228紀念活動，遭人權律師、獨派砲轟，台北市長柯文哲昨臉書，以「讓仇恨停止」為題發文，指一輩子國...

趙少康：我當選總統第一年就推動議會內閣制

民進黨將在立法院第三會期啟動修憲，欲爭取國民黨2024總統初選的中廣董事長趙少康今天就國家憲政體制、不在籍投票以及18歲...

鄭文燦改變桃園市選舉板塊？孫大千：別高興太早

近期一份民調指桃園市民對於鄭文燦的滿意度高達79.4%，民進黨立委鄭運鵬稱讚鄭文燦的政績獲得市民高度認同，改變了桃園的政...

同工不同命 國民黨團籲拉平第一線海巡與軍人撫卹福利

兩岸關係緊張，對岸不時侵擾我空域海域，讓軍方與海巡人員疲於奔命。但國民黨立院黨團質疑，海巡警察與軍人同工不同命，若因公殉...

陳時中參選雙北市長？ 侯友宜：願意做事都歡迎

衛福部長陳時中在民進黨內部民調中的滿意度高達73.5%，被黨內視為參選雙北市長的超級強棒，他在新北市的滿意度更高達76....

2022角逐桃園巿？林智堅：現階段以市政優先

新竹市高峰非營利幼兒園今舉辦落成啟用典禮，市長林智堅聯訪時，有媒體提問2022桃園市長人選，林智堅有高民調，若民進黨內徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。