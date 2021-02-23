同工不同命 國民黨團籲拉平第一線海巡與軍人撫卹福利

兩岸關係緊張，對岸不時侵擾我空域海域，讓軍方與海巡人員疲於奔命。但國民黨立院黨團質疑，海巡警察與軍人同工不同命，若因公殉職，撫卹標準更是天差地遠，呼籲政府正視問題，拉平第一線執勤海巡與軍人撫卹福利。

國民黨立委葉毓蘭表示，最近這一年來兩岸情勢緊張，海巡署艦隊分署小隊長蔣爭台原本今年7月16日就要退休，春節前還前往南沙執行碧海專案，一出海就是12天，卻在2月5日回程途中被發現倒臥艦上，來不及送本島急救。

葉毓蘭表示，在蔣爭台倒臥的盥洗室地面有一灘血，但法醫堅持除非要解剖大體，否則只同意開立疾病復發、自然死亡證明。

葉毓蘭說，依據公務員退休撫卹法規定，公務員因公死亡，執行搶救災難、逮捕罪犯或與戰爭有關任務時致死，可以領取一次撫卹金270萬或遺屬撫卹20年；但在辦公場所復發疾病身故，遺屬只能撫卹10年，一次撫卹金也只有200萬。

葉毓蘭指出，過去10年海巡署軍職人員因公死亡15人，獲終身撫卹，但警察人員卻比照公教人員，因公死亡最高只能撫卹20年，如果是復發疾病更只有10年，蔡英文總統應正視目前台海情勢險惡，海巡員警擔負責任不比前線軍人輕。

國民黨立委溫玉霞也說，海巡每艘船上有軍人、警察與公務人員等3種公務員，若因公殉職也分3種撫卹，這樣合理嗎？政府撫恤金還要斤斤計較？主張軍警值勤撫卹要拉平，讓第一線海巡人員能安心執行任務，同一艘船上不應分貴賤。

溫玉霞說，警察平均壽命僅62.5歲，比全國男性平均壽命少15歲，就是因為工作壓力倍增；年金改革後基層人員更不敢退休，希望退休俸領多一點，將來類似傷病只會愈來愈多，政府高層有了解基層痛苦？蔡總統有當警察後盾？

國民黨團書記長鄭麗文表示，保護台海安全的不只國軍，還包括海巡，國家對海巡的重視，不是只有在他們船上寫上台灣或畫一個台灣，應要有更具體實際配備與撫卹福利，才是對他們實質尊敬。