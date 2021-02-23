鄭文燦改變桃園市選舉板塊？孫大千：別高興太早

近期一份民調指桃園市民對於鄭文燦的滿意度高達79.4%，民進黨立委鄭運鵬稱讚鄭文燦的政績獲得市民高度認同，改變了桃園的政黨板塊，國民黨已經沒有自己想像的藍大於綠的絕對優勢。不過，前立委孫大千提醒，民進黨不必高興得太早，更不用急著對鄭文燦歌功頌德。

孫大千指出，鄭文燦在桃園市之所以能夠贏得高支持度的原因，除了因為他執政不分藍綠，政商關係良好，勤跑基層活動之外，更重要的是，鄭文燦給起地方社團經費超級大方，從不手軟。但是，鄭文燦在桃園的行事風格也造成了許多的爭議，倘若未來真相大白，當然可能會成為民進黨的致命罩門。現在就把鄭文燦吹捧成為改變桃園藍綠政治版圖的功臣，恐怕言之過早。

孫大千表示，事實上，由於數位時代的力量，人手一隻手機徹底的顛覆了傳統的選舉模式，也喚醒了年輕世代對於公共事務的關心和參與。因此，代表年輕世代的400萬張選票將會成為決定台灣未來選舉勝負的關鍵。而民進黨現階段因為得利於防疫紅利，所以仍然掌握了年輕世代的支持，這才是造成桃園市藍綠版圖消長的真正原因。

孫大千說，然而，年輕世代的藍綠立場並不明顯，可以因為不同的議題和價值馬上改變對政黨支持。所以，今日桃園市的藍綠支持率並非永不改變，如果就此斷言民進黨在2022年桃園市長選舉必勝，這實在是樂觀過頭了，「2022年桃園市長究竟鹿死誰手，大家騎驢看唱本，走著瞧吧！」