出席228紀念活動？ 馬英九：非資格問題，愛心才是重點

台北市的二二八紀念活動，因邀請前總統馬英九致詞，引發人權律師批評，希望馬英九知難而退。馬英九今日出席內湖里長聯誼會牛轉乾坤春酒，被問及是否出席二二八紀念活動，馬表示，不是資格的問題，有沒有愛心才是重點。

二二八發生到現在已74年了，北市府紀念活動邀請前國民黨主席馬英九演講，人權律師李勝雄表示，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。不過北市回應，邀請馬英九出席台北市的228紀念活動，面對過去，才是留給未來最好的禮物，仇恨也應該的畫下休止符，馬英九出席，有助世代及族群對話，228不應該是部分族群的討論，應是全台灣共同討論，才能達到轉型正義。

針對獨派團體反對，馬英九表示，二二八發生的時候，我都還沒出生。馬說，自從我當法務部長，就在推動平反工作，我們積極幫助家屬，制訂二二八事件賠償條例，在這份工作上已經從事將近三十年，不是資格的問題，有沒有愛心才是重點。