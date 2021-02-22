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質疑美艦侵犯主權？ 馬英九：自己領海不尊重嗎

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
針對第七艦隊航行南海，馬英九辦公室發出新聞稿表示，蔡英文對外絕不能卑躬屈膝，因此被問及是否有反美意圖，馬英九反問「難道我們自己領海，不應該尊重嗎？」。記者潘才鉉／攝影
針對第七艦隊航行南海，馬英九辦公室發出新聞稿表示，蔡英文對外絕不能卑躬屈膝，因此被問及是否有反美意圖，馬英九反問「難道我們自己領海，不應該尊重嗎？」。記者潘才鉉／攝影

美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號2月17日航行我國南海馬英九今日出席內湖里長聯誼會牛轉乾坤春酒，被問及是在挑戰南海主權聲索國過度的海事主張？馬英九反問，難道我們自己領海不應該尊重嗎？

針對第七艦隊航行南海，馬英九辦公室發出新聞稿表示，蔡英文對外絕不能卑躬屈膝，因此被問及是否有反美意圖，馬英九反問「難道我們自己領海不應該尊重嗎？」馬說，我們只是要求他們通報，不像大陸、越南要求要經過核准才行，我們不需要核准，只要通報就好，這個要求是非常低調的，「我覺得我們不應該得到這樣待遇。」

馬英九表示，美國要推動海上自由航行政策，我們是支持的，但是對於我們《領海及鄰接區法》等規定，外國軍艦要經過我們領海的話，必須要通報，若他們覺得對他們來講是非常嚴苛的限制，這恐怕有很大誤會，尤其我們跟美國關係那麼好，打個電話這很容易就解決。

馬英九表示，如果連領海都不設防，外國軍艦就可以跑到台灣領海裡面來，這對國家安全不利，身為總統，在涉及主權跟國格、尊嚴的時候，一定要站穩腳步。

馬英九 南海 國軍

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