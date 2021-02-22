籲放下仇恨 柯文哲：父親228落淚 我也壓力沈重

台北市的228紀念活動，因邀請前總統馬英九致詞，引發人權律師批評，希望馬英九知難而退。台北市長柯文哲今天也在臉書表示，「讓仇恨停止」，「為當下的公義努力，是我們留給下一代最好的禮物」。

柯文哲說，二二八發生到現在已74年了，他的祖父柯世元當年也在228事件後，被抓走、打到重傷，回家抑鬱而終。柯說，雖然這已是很久以前的事，但是他父親每年參加228紀念活動就落淚，「以致這個日子，對我也是沉重壓力」。

柯說，這麼多年過去，許多受難家屬還是很難擺脫負面傷痛和記憶，因等不到真正轉型正義；不同族群面對二二八依然充滿分歧。

柯也說，這兩天，因前總統馬英九受二二八協會邀請要參加北市舉辦的二二八紀念活動，產生了很多紛擾。他想說的是，「永無止盡的仇恨，只會讓我們成為一個分裂的社會，和平對話才是和解的開始」。

柯文哲表示，一輩子都是國民黨員的馬前總統，願意主動面對這段歷史，或許是一個契機，可以帶領更多族群去理解二二八，讓這個社會真正從錯誤中記取教訓。「我們有不同的過去，但是有共同的現在，我們也應當走向共同的未來。」

柯表示，社會上各種不同背景、不同想法的人，都應該有權利說出他們的想法、愈是被思想審查過的歷史，愈不可能得到真相，只有透過集體、開放討論，二二八才可能走出迷霧，如果年復一年的停留在悲情、對立，臺灣就永遠無法邁向正常國家 。

柯文哲提到，二二八應是台灣人團結的日子，而不是一個相互撕裂、爭吵的日子。「化仇恨於無形，肇和平於永恆」，這是身為二二八受難者家屬的他，最深的期待。