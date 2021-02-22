美國務卿肯定台、美、露三方合作 外交部：由衷感謝

對於美國國務院2月22日以布林肯（Antony Blinken）國務卿名義發布新聞稿祝賀聖露西亞獨立42周年，並肯定台、美、露三國合作成果，外交部今表示由衷感謝，並樂願持續與美國共同協助友邦執行各項有助國家發展的計畫。

外交部表示，我國一向秉持互惠互利的精神推動踏實外交，並積極協助友邦整體發展，多年來相關合作成果國際間有目共睹，更獲得當地朝野及人民的一致好評；我國政府將持續與包括聖露西亞在內的友邦及友好國家推動裨益國計民生的合作計畫，增進人民福祉。

外交部指出，今年2月22日為聖露西亞獨立42周年紀念，蔡總統、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮均已致函祝賀；外交部次長曹立傑也在22日上午代表我國政府出席聖露西亞在台使館舉辦的升旗典禮，表達台灣人民及政府的誠摯祝福。