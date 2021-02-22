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趙少康代管中廣6億租金拿不回來？中投劍指NCC阻撓

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

中廣董事長趙少康日前表態角逐國民黨主席與2024總統初選，不過趙的三中案爭議仍未解決，包括國民黨被批評賤賣中廣黨產，以及包括趙少康代管中廣的6億餘元租金收益恐拿不回來的爭議。中投公司表示，中廣公司非廣播資產分割案歷經多次申請均遭國家通訊傳播委員會（NCC）否准，迄今尚無法交付中投公司；待分割案完成後，中投公司所屬之光華公司，即可據以取得非廣播資產之累計權益，盼外界不要誤解。

中投公司表示，中投係為配合廣電法要求政黨應退出媒體之規定，而於民國94年12月出售華夏投資公司全部股權時，隨同轉讓華夏投資公司所持有之「三中」(中視、中廣、中影)全數股權，以落實國民黨退出經營媒體之承諾並符合法律規定，特予陳明。

中投公司指出，有關中廣股權交易，依合約分為廣播事業與非廣播資產兩部分，其中非廣播資產部分，主要係不動產資產及相關負債，中廣股權交易契約約定，由中廣公司以分割方式進行股權分割後另成立「中廣資產管理公司」；待分割完成後交付中投公司所屬之光華公司沖抵應付價金債務。

中投公司說，由於中廣公司非廣播資產分割案歷經多次申請，均遭主管機關NCC否准，迄今仍在行政救濟處理中而無法分割，以致非廣播資產至今仍為中廣公司名下之資產，含廣播事業期間使用不動產之應付租金，自然都還在中廣公司名下，尚無法交付中投公司。

中投公司表示，中廣股權轉讓契約執行迄今，於分屬契約兩方之廣播事業與非廣播資產間之權益，中廣公司內部帳務均分開處理，並委請會計師查核，待前述分割案完成後，中投公司所屬之光華公司，即可據以取得非廣播資產之累計權益，對於雙方權益及保障都相當清楚，期外界不要誤解。

中廣 趙少康 NCC

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