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蔡英文接見統一獅隊 賴清德腳扭傷缺席、臉書送祝福

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
統一獅隊吉祥物萊恩帶了神秘禮物送給蔡英文總統及副總統賴清德。圖／總統府提供
統一獅隊吉祥物萊恩帶了神秘禮物送給蔡英文總統及副總統賴清德。圖／總統府提供

蔡英文總統今天在府內接見2020年中華職棒總冠軍統一獅隊，與所有隊職員相見歡，不過賴清德因為早上出門時太興奮導致腳扭傷缺席，沒參與這場盛會，下午透過臉書送上祝福。

蔡總統表示，這已經是獅隊第10個總冠軍了，作為職棒的元老球隊，獅隊不但拿過很多的冠軍，也為台灣棒球培育出一代又一代重要的人才，像是「嘟嘟」潘威倫，「嘟嘟」是職棒許多投手紀錄的保持人，也是國家隊偉大的投手，有球迷尊稱他是「護國神嘟」，可見潘威倫在球迷心中的地位；她也特別歡迎「武神」潘武雄及「台灣轟炸機」陳鏞基，「謝謝他們過去十幾年，在無數重要的國際賽事中，帶給球迷滿滿的感動。」

賴清德在臉書上說，蔡總統今天在總統府接見獅隊，身為資深球迷，他與有榮焉。可惜他今天不在府內，無法一睹風采。

賴清德說，疫情衝擊下，台灣的職棒去年仍如常比賽，球迷也可以入場觀賽，是值得驕傲的成果，「我們非常珍惜也會繼續努力。新的球季即將展開，祝福每位球員都能超越自己，有最好的表現，帶給球迷不間斷的精采賽事。」

賴清德 疫情 蔡英文 統一獅

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