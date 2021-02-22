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桃園市長民調藍營最強 魯明哲：嚴肅以對

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
民調顯示，國民黨桃園市立委魯明哲（左三）是藍營參選桃園市長有力人選。本報資料照
民調顯示，國民黨桃園市立委魯明哲（左三）是藍營參選桃園市長有力人選。本報資料照

ETtoday發布民調指出，若民進黨提名立委鄭運鵬出戰桃園市長，對上國民黨立委魯明哲可能陷入膠著。對此，魯明哲下午聲明，仍秉持先做好目前為民服務的工作為重，對的事情就要全力以赴，絕不能辜負選民投票支持他擔任立委的期望，至於民調變化則會嚴肅以對，做為服務團隊的參改，隨時調整工作內容和方向。

魯明哲表示，黨內其他同志的民調高低起伏，往往會受社會輿論、民眾關心的程度，以及當事人的意願和曝光率所影響，高雄市前市長韓國瑜3年前宣布參選高雄市長，當時看好他能勝選的人並不多，但他仍能在堅困的環境中，打出漂亮的一戰，何況距2022的市長選舉還有近2年，兩黨人選提名的遊戲規則也都還沒確認，民調只能做為參考。

魯明哲說，國民黨的當務之急，應是團結找出最強、能夠勝選的候選人，才能撥亂反正、重返執政。

民調 高雄市 鄭運鵬

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