準備選台北市長？鄭麗君千字談理念「與選舉完全無關」

今日有媒體報導，前文化部長鄭麗君近日推動青平台設立研究中心及學院，動作頻頻是為了投入台北市長選舉。對此，鄭麗君今日表示，此一計畫「與選舉完全無關」，成立研究中心及學院是她長期以來想做的事，並以上千字暢談自己推動青平台的種種理念。

鄭麗君表示，針對今日媒體有關青平台基金會之報導，在此謝謝外界關心。她從去年十月回任青平台基金會董事長以來，與許多先進及跨世代的朋友，共同推動於青平台設立「永續民主研究中心」及「民主治理學院」，希望擴大邀請社會各界和年輕人一起前瞻台灣的未來。

「這個計畫與選舉完全無關」。她表示，自己從2001年起曾多年在智庫工作，從政以來也長期思考如何深化台灣民主發展與公共治理，「成立研究中心及學院是我長期以來想做的事。」現階段，「我在陪伴孩子的同時，也得以沉澱反思如何以民間身份為台灣社會做點事。」

鄭麗君表示，這段期間，許多朋友都會關心她的下一步，「但我總認為，與其關心政治人物的下一步，不如大家一起來關心台灣的下一步。」因此，透過上述計畫邀請大家一起思考台灣社會的下一步，「是我現階段能夠為台灣社會、為台灣年輕人所做的事。」

鄭麗君並表示，青平台基金會自2010年5月成立，即以鼓勵青年參與公共事務、培育青年人才為宗旨，但過去8年間，她曾因擔任公職辭去董事長職務。去年10月回任董事長後，有感於「年輕人的未來，就是台灣的大未來」，因此與董事會共同推動青平台轉型，新設「永續民主研究中心」、「民主治理學院」，並定位為「社會的智庫」，以「民主社會的永續發展」為核心關懷，邀請跨世代朋友一起思考台灣社會下一步。

鄭麗君表示，過去幾個月應各界邀請到不同場合演講，她得以藉此反思過去30年來參與體制外運動與體制內治理，其核心關懷不脫離：共同打造民主社會，深化台灣民主發展。她認為，台灣於20世紀歷經了民主轉型、民主鞏固，進入21世紀，面對未來，我們需要「永續觀」，以人為主體，從社會出發，進一步思考台灣作為一個民主國家，民主社會該如何永續發展，這不只是政治人物該做的事，更是台灣公民社會每一份子可以一起思辨的課題。

因此，基金會於今年新設立「永續民主研究中心」及「民主治理學院」。其中，「永續民主研究中心」成立包括：「民主治理」、「暖實力與社會共同體」、「軟實力與創新經濟」、「氣候變遷與能源治理」、「數位轉型與數位治理」、「城鄉與區域治理」、「民主防禦與國際連結」七個研究平台。透過平台邀請學者專家及實務工作者進一步對話與想像台灣要追求什麼樣的創新型社會、綠能社會、數位社會、城市生活，乃至建構社會共同體的公共支持體系。

鄭麗君表示，為了擴大社會連結，除新一屆董事會外，青平台亦邀請超過百位來自體制內、體制外、跨世代及跨領域的專家學者及實務工作者擔任顧問及諮詢委員，未來將透過研究中心及學院，擴大邀請社會各界及年輕人，互相激盪想像。今年適逢「台灣議會設置請願運動」發起及「台灣文化協會」成立一百周年，她希望青平台基金會現階段的努力，能夠拋磚引玉，期待新一波「再民主化」的政治運動。