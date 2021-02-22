護照「台灣」2字變大 趙少康嗤之以鼻：自己爽一爽

蔡政府調整國安人事布局重組「鐵三角」， 任邱太三為陸委會主委 、任陳明通為國安局長、任邱國正為國防部長，宣示將參選2024總統大選的中廣董事長趙少康今天說，兩岸的問題在蔡英文有沒有決心跟對岸溝通，換人是「換湯不換藥」。

趙少康說，新的國安人事布局當然是換湯不換藥，問題不在這幾個人，兩岸問題在於蔡英文有沒有決心、意願跟對岸溝通，如果有，可以找出100個理由跟對岸溝通，如果沒有，可以找出100個理由不去溝通。

趙少康說，以蔡政府現在還在反中、抗中、恨中、仇中，人事換100次也沒用，基本上不是這幾個人換一換，兩岸就會好。

對於蔡政府有意將國艦、軍機、護照上台灣字樣加大，趙少康則嗤之以鼻。趙說，就是自己爽，要改就改，他也沒甚麼意見，有人看了高興就好，但是真的要台獨的話，就在立法院提修憲主張，改成台灣共和國。

趙說，立法院那邊不敢改，為了滿足台獨人士要求就改成台灣，解決不了需須要解決的問題，要改隨便，反正執政黨要幹甚麼就可以幹甚麼，不過，不是這樣就能獨立、就台獨。

趙少康說，寫了台灣就有比較高的鑑別度嗎？台灣的鑑別度本來就很高，中華民國國旗不就是鑑別度嗎？大陸海警的船是紅白色，台灣是灰色，除非色盲才會搞錯，這都是亂講的理由，就是因為不敢在立院提出修憲主張，所以才會在國艦上、華航翅膀、護照上改一改，「自己爽一爽，安慰自己人。」