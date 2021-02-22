尊重江、韓支持 趙少康：我一定要選總統

中廣董事長趙少康過年前表態重回國民黨、並將參選2024年的總統大選，趙今天前往台北地院出庭前提及政情。趙說，國民黨現任黨主席江啟臣要爭取連任，現任黨主席宣布要參選很自然，他選總統也不一定要當黨主席，「但一定要選總統」。

趙少康說，江啟臣要爭取黨主席是江的態度，每個人都有參選權利，願意的人就多多益善，「沒有三兩三，不敢上梁山」，既然要爭取那大家都來，只要有公平的遊戲規則讓大家去競爭，越強的人出線對國民黨越好。

趙少康說，凡有競爭都是好事，江啟臣既然表明願意當造王者，不參加競爭，也是他個人意願，應尊重他，事實上，以前黨主席要參選總統也要請假，不能用黨主席身分競爭，怕會讓人家覺得不公平。

至於前高雄市長韓國瑜雖然推薦趙少康，「韓粉」仍支持韓國瑜，趙少康則說，韓粉支持韓國瑜理所當然，否則怎麼叫韓粉，不然叫「趙粉」就好了；韓國瑜支持他選黨主席，沒有擺他的道，韓沒說要選黨主席，至少目前為止還是支持他。

趙少康說，沒有和韓國瑜談過合不合體的問題，韓只是態度表示支持他，支持他的人很多，不只有韓國瑜，且光靠韓也不行，選舉要多多益善，所有能結合的力量都要結合，韓國瑜做甚麼他真的不知道，他做甚麼也不會去跟韓講。

趙說，這段時間有與韓國瑜溝通，韓的岳父過世曾請韓要節哀，他跟誰的溝通都很順暢，包括朱立倫、江啟臣，「大家都是好朋友」。

趙少康說，江啟臣邀台北市長柯文哲當智庫的事，在野黨合作很正常，在野力量本來就弱，而且民進黨又強勢、一黨獨大，在野黨合作是可以的；趙說，在立法院時他也與民進黨合作，共推施明德當立法院長，在野黨應該視議題合作、應該有彈性。