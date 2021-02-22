快訊

另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

緬甸「屠夫軍」上街？用戰爭罪屠村的士兵鎮壓民主示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尊重江、韓支持 趙少康：我一定要選總統

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
中廣董事長趙少康今天在台北地院出庭作證。記者王聖藜／攝影
中廣董事長趙少康今天在台北地院出庭作證。記者王聖藜／攝影

中廣董事長趙少康過年前表態重回國民黨、並將參選2024年的總統大選，趙今天前往台北地院出庭前提及政情。趙說，國民黨現任黨主席江啟臣要爭取連任，現任黨主席宣布要參選很自然，他選總統也不一定要當黨主席，「但一定要選總統」。

趙少康說，江啟臣要爭取黨主席是江的態度，每個人都有參選權利，願意的人就多多益善，「沒有三兩三，不敢上梁山」，既然要爭取那大家都來，只要有公平的遊戲規則讓大家去競爭，越強的人出線對國民黨越好。

趙少康說，凡有競爭都是好事，江啟臣既然表明願意當造王者，不參加競爭，也是他個人意願，應尊重他，事實上，以前黨主席要參選總統也要請假，不能用黨主席身分競爭，怕會讓人家覺得不公平。

至於前高雄市長韓國瑜雖然推薦趙少康，「韓粉」仍支持韓國瑜，趙少康則說，韓粉支持韓國瑜理所當然，否則怎麼叫韓粉，不然叫「趙粉」就好了；韓國瑜支持他選黨主席，沒有擺他的道，韓沒說要選黨主席，至少目前為止還是支持他。

趙少康說，沒有和韓國瑜談過合不合體的問題，韓只是態度表示支持他，支持他的人很多，不只有韓國瑜，且光靠韓也不行，選舉要多多益善，所有能結合的力量都要結合，韓國瑜做甚麼他真的不知道，他做甚麼也不會去跟韓講。

趙說，這段時間有與韓國瑜溝通，韓的岳父過世曾請韓要節哀，他跟誰的溝通都很順暢，包括朱立倫、江啟臣，「大家都是好朋友」。

趙少康說，江啟臣邀台北市長柯文哲當智庫的事，在野黨合作很正常，在野力量本來就弱，而且民進黨又強勢、一黨獨大，在野黨合作是可以的；趙說，在立法院時他也與民進黨合作，共推施明德當立法院長，在野黨應該視議題合作、應該有彈性。

韓國瑜 趙少康 江啟臣

延伸閱讀

趙少康重返國民黨：韓趙聯手復辟，江啟臣的改革挫敗？

蘇貞昌民調跌 趙少康分析：事事爭辯、太強勢

駁檢察官稱「沒資力」買中廣 趙少康：我做節目賺5億

影／批蘇貞昌太強勢！趙少康：應「溫良恭儉讓」一點

相關新聞

獨／民進黨內部民調 陳時中滿意度達73.5%成雙北強棒

衛福部長陳時中去年起因擔任中央流行疫情指揮官爆紅，頻頻被民進黨內點名參選台北市長或新北市長。根據民進黨1月底的內部民調，...

尊重江、韓支持 趙少康：我一定要選總統

中廣董事長趙少康過年前表態重回國民黨、並將參選2024年的總統大選，趙今天前往台北地院出庭前提及政情。趙說，國民黨現任黨...

PTT鄉民女神宣布參選桃市議員 她認：政二代身份是選戰包袱

PTT鄉民女神qn（黃拉結）自爆，將參選2022年桃園市議員，她在臉書上指出，她已默默跑基層2年，也無奈表示，身為政二代確實是參選包袱。她已創立粉絲專頁「桃園市議員參選人黃瓊慧」，並指出，「希望能爭取婦幼福利、打造全齡化都市等願景」。

林智堅、鄭運鵬選桃園市長都可打敗國民黨？鄭文燦這麼說

媒體最新民調，桃園市長鄭文燦滿意度高達80%，並以新竹市長林智堅、立委鄭運鵬如果投入下屆桃園市長選舉為前提，調查結果顯示...

台聯搬新家 珍藏昔日李登輝共勉手稿

農曆新年假期剛過，台灣團結聯盟這幾天忙著搬新家和佈置辦公空間。其中包括一紙故總統李登輝在2015年親筆書寫「急統煞車板、...

邀馬英九出席228挨人權律師批 北市府：仇恨應畫休止符

台北市228紀念活動，將邀請前總統馬英九致詞，人權律師李勝雄表示，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。