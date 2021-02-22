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邀馬英九出席228挨人權律師批 北市府：仇恨應畫休止符

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於北市邀請前總統馬英九出席228活動，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲認為，面對過去是留給未來最好的禮物，馬前總統是應台北市228協會所邀請，北市府樂觀其成。本報資料照片
對於北市邀請前總統馬英九出席228活動，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲認為，面對過去是留給未來最好的禮物，馬前總統是應台北市228協會所邀請，北市府樂觀其成。本報資料照片

北市228紀念活動，將邀請前總統馬英九致詞，人權律師李勝雄表示，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。對於邀請前總統馬英九出席228活動，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲市長認為，面對過去是留給未來最好的禮物，仇恨應該畫下休止符，至於馬前總統是應台北市228協會所邀請，北市府樂觀其成。

陳智菡表示，對於北市228協會邀請前總統馬英九出席台北市的228紀念活動，柯市長認為，面對過去，才是留給未來最好的禮物，仇恨也應該的畫下休止符，北市府認為，馬英九的出席，也將有助世代及族群對話，228不應該是部分族群的討論，應是全台灣共同討論，才能達到轉型正義

陳智菡說，北市228協會邀請馬前總統，北市府也樂觀其成，盼達到反省、共融，希望各界不要畫地自限，應該面對過去，擁有共同的未來。

北市 馬英九 陳智菡 轉型正義

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