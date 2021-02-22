林智堅、鄭運鵬選桃園市長都可打敗國民黨？鄭文燦這麼說

媒體最新民調，桃園市長鄭文燦滿意度高達80%，並以新竹市長林智堅、立委鄭運鵬如果投入下屆桃園市長選舉為前提，調查結果顯示林、鄭都可以擊敗韓國瑜等任何國民黨可能的參選人。鄭文燦回應，他上周才和林智堅碰面，林目前並沒表示下一步要競選什麼職務，或者擔任什麼職務。

鄭文燦上午參加地方活動後受訪，前幾天和林智堅見面交換市政治理的經驗，林智堅在新竹推動的新竹大車站、竹竹輕軌，還有竹科X計畫等，讓他覺得林市長對新竹的城市轉型做出了一個很重要的貢獻。

鄭文燦問林智堅新竹的動物園現在經營得怎麼樣，林覺得是小而美的動物園，他還跟林智堅說一起推動桃竹的濱海自行車道計畫，因為新屋到新豐這一段還沒打通，他們有一個「新新自行車道」計畫，希望能夠從桃園騎自行車就可經過新竹縣到達新竹市，他會跟楊文科縣長、林智堅市長一起推動。

鄭文燦認為桃竹苗生活圈其實還有很多共同話題，目前這個階段還沒進入選舉話題。

鄭運鵬上午也回應，現在距離2022縣市長選舉還很早，目前各種方式的民調，應該都是表態率不高的數據，他認為可以參考，但對選舉結果的判讀意義不大，各黨和各候選人也不需要為了民調而刻意表態。

鄭運鵬認為在桃園的部分，大致上可以從各民調的數據看得出來，國民黨已經沒有自己想像的藍大於綠的絕對優勢，這表示鄭文燦市長的政績獲得市民高度認同，早就改變了桃園的政黨板塊。

他強調桃園市成長進步最快的都市，民進黨不應該只以現在的好成績自滿，反而應該求才若渴，他個人非常歡迎更多人才、更多世代的朋友一起來桃園共同打拚。