參選保證金違憲案敗訴 范雲：繼續上訴

民進黨立委范雲今舉行記者會，宣布遭法院判決敗訴的保證金違憲案，她將繼續提出上訴直到制度變革，也將同步啟動選舉公共化系列修法工作。她並與台灣守護民主平台、台灣公民陣線、綠黨、保證金違憲案義務律師團等，共同呼籲選舉公共化，財產不應成為參政門檻，平等參政才能使民主深化鞏固。

范雲2018年前申請登記參選台北巿長，因拒繳保證金遭北巿選委會不受理，她不服提起行政訴訟。法院今年1月21日認定北巿選委會不受理處分無誤，判范雲敗訴。全案可上訴。

范雲表示，她從政以來持續倡議選舉公共化，因財產不應成為人民參政門檻。2018年時她拒繳台北市長選舉高達200萬元的參選保證金，批評保證金門檻有違憲阻礙平等參政權，並提起司法救濟爭取釋憲以追求制度改革。

范雲主張，應廢除保證金，改採明定合理上限的登記規費，且應授權中選會訂定以連署替代保證金的辦法。她並整理，德國、愛爾蘭、加拿大等原有保證金制度的民主國家，多年來陸續宣告違憲；而法國及美國多數州則沒有保證金制，改以合理的登記規費或連署替代。

她指出，許多國家不只沒有保證金門檻，更由政府提供多元政見宣傳管道、實務補貼交通文宣、禁止選戰期間購買社群媒體廣告等方式，降低候選人的競選經費壓力。范雲也說，保證金案上訴只是推動選舉改革的第一步，她將提案修法推動選舉公共化，降低經濟資源對人民參政的限制，以深化民主。

保證金案義務律師吳典倫、陳鵬光律師指出，法院就原告提出的學者論述、國外法院見解與立法例，只用幾句國情不同就輕易否定，並僅以形式上的相同收費標準就判定制度沒有差別待遇、認定保證金沒有違憲疑義。律師表示，很遺憾這樣的判決欠缺憲法高度，未能充分保障人民參政權；20多年前的大法官468號解釋就呼籲選舉保證金制度應與時俱進，將繼續上訴。

守護民主平台會長張烽益指出，法律宣稱保證金的本意是「不輕易讓太多人出現在選票上」，但結果可能是「不讓窮人出現在選票上」，選舉保證金形同阻礙平等參政的不公平經濟門檻。長期仍應透過檢討保證金門檻、政府提供多元宣傳管道、改革選舉補助與政治獻金等措施多管齊下，降低經濟條件對參政能力的影響。