2022桃園市長民調 鄭運鵬誇：鄭文燦改變桃園政黨板塊

2022年桃園市長之爭已開戰，東森新聞雲進行民調，數據顯示民進黨若派出新竹市長林智堅對上國民黨任何人選，支持度都有約四成，是綠營最強人選；對此看似也有參選意願的鄭運鵬，今早也在臉書表達自己的看法。

談及桃園市長簡訊民調，鄭運鵬表示，現在距離2022縣市長選舉還很早，目前各種方式的民調，應該都是表態率不高的數據，他認為可以參考，但對選舉結果的判讀意義不大，各黨和各候選人也不需要為了民調而刻意表態。

鄭運鵬指出，桃園的部分，大致上可以從各民調的數據看得出來，國民黨已經沒有自己想像的藍大於綠的絕對優勢，這表示桃園市長鄭文燦的政績獲得市民高度認同，早就改變了桃園的政黨板塊。

鄭運鵬說，桃園是成長進步最快的都市，民進黨不應該只以現在的好成績自滿，反而應該求才若渴，他個人非常歡迎更多人才、更多世代的朋友一起來桃園共同打拚。