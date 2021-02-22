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柯文哲出席國民黨論壇 王育敏：純議題無涉選舉合作

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片

國民黨周三舉辦「願景台灣2030」論壇，邀請台北市長柯文哲出席，將是國民黨主席江啟臣與柯文哲首度同台。國民黨文傳會主委王育敏對此表示，這次論壇的合作單純是議題上的交流，談不上是選舉的合作；她強調，國民黨和其他政黨的合作，現在都會著重在議題面，至於選舉，各政黨都有自己步調跟規劃，國民黨現在不涉及選舉方面與其他政黨合作的討論。

王育敏表示，這次論壇主要是談居住正義，而且國民黨同時邀請民眾黨和時代力量，「謝謝柯市長願意出席」，而時代力量有兩位委員都說他們有行程不克出席，這部分比較遺憾。她說，國民黨立場很清楚，針對議題是希望和社會對話和交流，也包括其他政黨。

對於是否有藍白合作空間，王育敏表示，這次的論壇的合作單純是議題上面的交流，在國會與其他政黨在監督政府的部分，也不排除任何形式的合作。至於選舉，這次談不上是政黨的合作。

媒體詢問，這次是否由江啟臣親自邀請？王育敏解釋，這次主辦單位是國民黨智庫，所以是由智庫方面邀請時代力量和民眾黨，再等待對方回覆，這次民眾黨回覆比較積極，由柯文哲出席。

對於國民黨內對藍白合作有雜音，甚至質疑柯文哲的政治誠信。對此，王育敏表示，國民黨與其他政黨的合作，現在都會著重在議題方面規劃與交流，至於選舉，各政黨都有自己步調與規劃，包括國民黨也是，所以現在不涉及在選舉方面和其他政黨合作的討論。

而國民黨文傳會前副主委胡文琦到民眾黨擔任顧問，媒體詢問民眾黨是否不斷挖國民黨人才。王回應，過去在國民黨服務過的黨工，他們有自己職業上的選擇，無論他們選擇去做什麼樣的事情，都是他們的權力，黨中央都尊重。

對於胡文琦擔任顧問是否違反黨紀，王育敏表示，這個部分國民黨有相關黨章的規定，任何黨員的行為有涉及到違反黨章，相關單位會去搜集資料，必要的時候會請當事人說明清楚，再做進一步的處理。

此外，針對民眾黨團希望調降修憲門檻下降，以及提出廢考監提案，希望國民黨團可以協助。王育敏說，有關於立法院任何法案或是監督執政黨的各項議題，黨中央都是交由立院黨團在第一線，和其他政黨進一步去商量、討論，有合作的可能就合作，如果沒有合作的可能，就是各自根據自己的主張和立場，在立法院繼續溝通。

國民黨 王育敏 民眾黨 柯文哲

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