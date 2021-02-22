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否認將遷戶籍備戰 李四川：能被想念很感動

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
韓國瑜和韓團隊互動緊密，2月20日在台北的聚會，選在前副市長陳雄文服務的凱達大飯店。圖／讀者提供
韓國瑜和韓團隊互動緊密，2月20日在台北的聚會，選在前副市長陳雄文服務的凱達大飯店。圖／讀者提供

藍營由誰出戰2022高雄市長之役？多位國民黨籍市議員坦言陷入焦慮，還看不出母雞在哪。前高雄市副市長李四川再度被點名，李今天受訪表示，他戶籍一直在新北市，沒有動念想參選，但能被想念代表在高雄留下的品牌還不差，覺得感動。

對是否考慮遷戶籍等事，李四川打趣說「我想遷回老家小琉球選鄉長啦！驚奇指數更高」，李隨後強調說，他戶籍一直在新北市板橋區，去年6月離開高雄後，休息一陣子，目前在一家工程公司擔任顧問角色，也有更多時間陪伴妻子等家人，生活愜意。

是否常回高雄走走，李四川說，去年6月離開高雄後，幾次回到高雄，都是來去匆匆，有和國民黨議員小聚話家常。

韓國瑜和韓團隊互動相當緊密，李四川說，上周六韓團隊聚會地點，選在前副市長陳雄文服務的凱達大飯店，當天韓團隊幾乎全員到齊，僅差前副市長洪東煒、前環保局長袁中新、前農業局長吳芳銘有事未到場。

現年63歲的李四川，在韓國瑜主政時期，是韓倚重的左右手，執行力、溝通協調能力都出色，韓國瑜稱讚李副有鄉下囡仔的純樸與幹勁，李四川則笑稱自己「拿鐵鎚的人不懂政治」，當初是鄉情呼喚他，才義無反顧回南部奉獻服務。

韓國瑜近期在臉書密集發文，也啟動「韓先生來敲門」公益行腳，許多人觀察韓的元氣恢復了。韓雖然說沒有選黨主席想法，還鼓勵趙少康出戰，韓核心成員說，但若趙少康最後沒選，韓被勸進參選聲浪將增大，「即使想笑傲江湖，當江湖也由不得他」，複雜情勢還在發展中。

李四川卸下公職後，有更多時間陪伴妻子到全台各地旅行。圖為去年8月23日，他陪妻子去南投埔里地母廟還願拜拜。圖／李四川提供
李四川卸下公職後，有更多時間陪伴妻子到全台各地旅行。圖為去年8月23日，他陪妻子去南投埔里地母廟還願拜拜。圖／李四川提供
李四川的辦公室、住家都有觀音佛像，感念觀音媽的護佑，李四川每月一定抽空到龍山寺參拜，即使後來轉換職務，這一約定仍沒中斷，已延續20多年。本報資料照片
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學工程出身的高雄市前副市長李四川（右），行事講求精確、效率，專業形象深植人心。本報資料照片
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韓國瑜（前排右二）和韓團隊互動緊密，2月20日在台北的聚會，3位前副市長等成員都到了。圖／讀者提供
韓國瑜（前排右二）和韓團隊互動緊密，2月20日在台北的聚會，3位前副市長等成員都到了。圖／讀者提供

韓國瑜 李四川

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