配合年改釋憲 考試院9優先法案送立法院審議

立法院26日開議，考試院今將亟需立法院第10屆第3會期優先審議的法案，包含監試法廢止案、公務人員任用法修正草案、公務人員退休資遣撫卹法修正草案等9案函送立法院。

考試院表示，優先審議法案共計9案，可分為4大類。包括攸關國家考試監試制度存廢的「監試法」廢止案，以及配合監試法廢止而修正的典試法、公務人員考試法、專門職業及技術人員考試法等3項法律修正草案。

「公務人員任用法」修正草案部分，是為提升用人機關的靈活彈性，並完備初任人員試用制度與貫徹考績制度的留優汰劣精神。

有關「公務人員退休資遣撫卹法」及「政務人員退職撫卹條例」修正草案方面，主要是配合司法院釋字第782號解釋的意旨，刪除再任私校停發月退休（職）金等規定。另修正課稅機制，使軍公教與勞工及私校教職員在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致，同時將配合修正「公務人員退休撫卹基金管理條例」相關規定。

「公務員服務法」修正草案，則是為使公務員行為義務相關規範更契合時代需要，並因應司法院釋字第785號解釋修正公務人員勤休規範。

考試院說明，該9項法案均具迫切性，如遇有緊急時效性特殊法案，會適時補列與調整。未來在第3會期開議後，將積極協調立法院優先排案審議，完成立法程序，以利政務的推展。