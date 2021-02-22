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PTT鄉民女神宣布參選桃市議員 她認：政二代身份是選戰包袱

聯合新聞網 / 綜合報導
鄉民女神qn宣布參選桃園市議員。圖／取自臉書
鄉民女神qn宣布參選桃園市議員。圖／取自臉書

PTT鄉民女神qn（黃拉結）自爆，將參選2022年桃園市議員，她在臉書上指出，她已默默跑基層2年，也無奈表示，身為政二代確實是參選包袱。她已創立粉絲專頁「桃園市議員參選人黃瓊慧」，並指出，「希望能爭取婦幼福利、打造全齡化都市等願景」。

黃拉結在過去曾是PTT風雲人物，還被網友被發現父親為民進黨桃園市議員黃景熙，因此引發熱烈討論，2015年後，黃拉結就鮮少出現在PTT，近幾個月卻突然回歸，被網友質疑是為選戰暖身，也有人大酸「政二代真爽」。

黃拉結21日在臉書發文表示，她近日回歸PTT，只是「手癢推文回了一下」，並非「藉機在PTT上面打廣告來為自己參選暖身」，她表示，已默默跑基層約2年，原打算「時機到了再告訴大家我正在求職，求的是2022年的桃園市議員一職」。

黃拉結指出，「這幾年我經歷了很多事件，讓我體認了所有事情都跟政治息息相關，也希望自己能夠為桃園市盡一份心力；我也從不諱言自己的父親是桃園市議員，他是我生命的一部分，也曾出現在我的臉書。我不可能與他分割，而且我以他為榮，因為他為桃園人爭取了許多福利，但這也同時是我參選上的包袱；我體認到會被以政二代這樣的角度看待，所以我認真的勤跑基層，爭取讓自己獲得地方民眾認同的機會，並不戀棧網路的光環」。

她也表示，「八卦板的常駐鄉民屬性這幾年已不同，我何必自討苦吃埋暗樁在那假問卦真炒作然後再被鄉民噓爆？如果真有暗樁，何必上八卦問我有3個小孩的事？應該要po露奶照吸粉吧？誰想了解一個生過孩子的媽媽生活？離選舉還2年，不是下週就要投票，這樣炒作是不是太早？」

而粉專「桃園市議員參選人黃瓊慧」近日也積極貼文，與選民互動，今日是開學日，粉專也發文強調「請家長們放心，桃園全市363家私立幼兒園、36家非營利幼兒園及340所高中職以下學校的校園環境消毒工作都已全數完成」。

PTT

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