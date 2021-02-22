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江趙朱都有淵源支持誰選黨主席？ 盧秀燕：只談市政

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
面對媒體詢問支持誰當國民黨黨主席？台中市長盧秀燕依慣例回應，「市政時間只談市政」。記者陳秋雲／攝影
面對媒體詢問支持誰當國民黨黨主席？台中市長盧秀燕依慣例回應，「市政時間只談市政」。記者陳秋雲／攝影

國民黨主席預定將在7月24日前後改選，黨主席江啟臣20日正式宣布角逐連任，媒體人趙少康日前也表態參選黨主席，另前主席朱立倫也一再被點名。三人與台中市長盧秀燕都頗有淵源與交情，外界好奇盧秀燕支持誰?盧今早受訪表示「只談市政」，未回應媒體詢問。

國民黨現任主席江啟臣與盧秀燕在市長黨內初選曾是對手，江啟臣在全民調輸了，第一時間表態支持盧秀燕，並擔任競選總部主委。

媒體人趙少康丶前主席朱立倫與盧秀燕交情深厚，朱立倫可能要到5丶6月才表態。

台中市長盧秀燕有「藍營一姐」稱號，今天受訪被問到：國民黨副秘書長丶前立委顏寬恒表態支持江啟臣，盧秀燕在黨主席選舉會支持誰？盧秀燕四兩撥千斤，強調「市政時間不談市政以外問題」、「這是我的慣例」，沒有回應媒體這個問題。

盧秀燕 江啟臣 朱立倫 國民黨 趙少康

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