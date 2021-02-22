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民進黨想提高罷免門檻 孫大千：可笑 害怕了就明講

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨發動「割萊委行動」，民進黨內部希望能修選罷法，提高罷免門檻。前立委孫大千在臉書表示，民進黨早知如此又何必當初。圖／取自孫大千臉書
國民黨發動「割萊委行動」，民進黨內部希望能修選罷法，提高罷免門檻。前立委孫大千在臉書表示，民進黨早知如此又何必當初。圖／取自孫大千臉書

國民黨發動「割萊委行動」，民進黨內部希望能修選罷法，提高罷免門檻。前立委孫大千在臉書表示，民進黨早知如此，又何必當初？如果不是民進黨針對高雄市前市長韓國瑜啟動報復式罷免，打開了潘朵拉的盒子，今日又何來遍地烽火的罷免萊豬綠委？這真的是標準的活該現世報。

孫大千指出，當時為了要罷免韓國瑜，奪回高雄市，民進黨是如何的推崇宣傳，罷免是台灣公民的神聖權利，現在面臨自己的立委要被罷免了，才忽然想到罷免的門檻太低了，這不是一件很可笑的事情嗎？

孫大千說，問題是，涉及貪污收賄的紅包立委該不該被罷免？犧牲台灣人民的健康安全的萊豬立委該不該被罷免？在立法院不學無術的兩光立委該不該被罷免？

孫大千表示，民進黨在立法院掌握絕對多數，當然愛怎麼修選罷法都可以，但是這完全沒有辦法掩飾民進黨立委人人自危，恐懼罷免的事實。不管民進黨的立委想要如何的自圓其說，都再一次地讓台灣人民見識到了政客怯懦貪權的醜態。

孫大千說，民進黨害怕了就明講，不要仗著演技精湛，以為看戲的台灣人民都是傻子。

罷免 孫大千 萊豬 民進黨

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