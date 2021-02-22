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基進黨批韓不批邁 他酸：雙標害陳柏惟被罷免

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

高雄市前市長韓國瑜因臉書文筆誤，把莫拉克颱風襲台的時間弄錯，引發綠營抨擊。基進黨更揶揄韓「還在醉，還是還沒醒」。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，既然民進黨的側翼與打手要借題發揮，當然不能獨厚韓國瑜，來看看現任高雄市長陳其邁近來如何發生口誤。

黃子哲指出，2月8日高雄市長陳其邁受訪時口誤說，「有兩位警察同仁確診」。事實上，這2名員警並沒有確診新冠肺炎，僅是與確診者在1月底一同吃飯，並被居家隔離，且一採陰性。

黃子哲提到，2020年7月在一場市長補選的造勢活動上，連續兩次說錯飯店名稱，把「聯上」飯店說成苓雅區的寒軒飯店。此外，在開政策支票時稱，未來綠能及循環經濟園區總部會設在「左營」中油舊廠區，但事實上中油廠區是位在楠梓區。2018年11月，陳其邁把台灣知名網路作家藤井樹，口誤說成是「日本搬來高雄住的人」。

黃子哲質疑，難道基進黨是民進黨的小弟？還是陳其邁的寵物？面對陳其邁的錯誤竟懦弱到視若無睹，悶不吭聲，未置一詞。卻對已卸任的韓國瑜情有獨鍾，逮到機會就大肆修理，這也再次印證罷韓就是配合民進黨所進行的針對性政治報復。

黃子哲說，政治人物無論口誤或筆誤，被外界指正難免，也應該自我檢討改進。但類似基進黨這類兩套標準，惡意又低級的加油添醋或詆毀謾罵，只是顯露其缺乏黨格及人格的本質而已。

根據TVBS的2月初公布的民調結果，陳其邁施政滿意度為44%，排名第20名，是各縣市倒數第2。去年11月台灣民意基金會公布的民調，其中最不受歡迎的六都市長，高雄市長陳其邁排第一。

黃子哲酸，陳其邁這些墊底的成績，基進黨是忘記了還是害怕想起？儘管繼續做這些無腦的攻訐，繼續招搖與挑釁，最後害到的，恐怕還是貴黨同樣仇恨值極高的立委陳柏惟，被罷免的危機日益升高。

陳其邁 黃子哲 韓國瑜

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