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綠委擬修法提高罷免門檻 藍委批：永遠「雙標黨」

聯合報 / 記者鄭媁陳熙文／台北即時報導
民進黨立委擬朝「提高罷免門檻」等三方向修正選罷法，國民黨立院黨團批評民進黨永遠是「雙標黨」。本報資料照片
民進黨立委擬朝「提高罷免門檻」等三方向修正選罷法，國民黨立院黨團批評民進黨永遠是「雙標黨」。本報資料照片

民進黨立委擬朝「提高罷免門檻」等三方向修正選罷法國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨永遠是「雙標黨」，當初為了「割藍委」降低罷免門檻，現在又因「割萊委」要再修法，永遠是「嚴以律人、寬以待己」。民眾黨則認為，現行罷免門檻確實太低，易讓政局相對不穩定。

國民黨立委洪孟楷表示，降低罷免門檻也是民進黨在野時的大力主張，二〇一六年掌國會多數後也順利完成修法，法律制定必須是可長可久的規畫，不要因人設事，如果只因認為「割萊委」是報復性罷免，就要降低門檻，正是政治凌駕民意，不敢面對民意監督與制衡。

費鴻泰說，民進黨現在立法院席次過半，要修任何法案，無人可擋，但總要告訴人民，當初修選罷法時，為何要降低門檻？

國民黨立委賴士葆說，猶記得去年韓國瑜罷免案通過時，民進黨內有多興奮，眼看現在自家立委要被罷免，卻又開始緊張；修法、立法最忌諱具有針對性，若真要提案修法，民進黨欠社會一個道歉；再者，即使通過後，目前進行中的罷免提案，是否一併適用？

民眾黨立委張其祿說，民眾黨目前也在研議提高罷免門檻，現行罷免同意票只要超過選區選舉人總數的四分之一就算通過，門檻實在太低，也讓政局變得相對不穩定；除了黨團正在討論修法內容，未來也視行政院是否提案修法，可以一併討論。

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