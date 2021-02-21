大樂透頭獎2連摃 下期頭彩上看1.1億元

今天（21日）是大樂透春節連續13天每天開獎的最後一期，本期頭獎無人中獎，目前已連摃2期，頭獎累積金額7016萬元累入下期，台彩預估下期銷售1.8億元，頭獎上看1.1億元。

大樂透加開的9個春節大紅包獎項，開獎結果也同步出爐，本期的9個春節大紅包獎號為02、09、13、14、23、25、33、38和47，有購買本期大樂透的民眾，只要對9個獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。台彩表示，本期共22組有人中獎，其中20組為一注獨得，每注各得100萬元；1組為2注均分，每注各分得50萬元；另有1組為3注均分，每注各得33萬3333元獎金。

售出本期中獎彩券的投注站一共24家，其中位於新北市板橋區的「金富豪彩券行」今天開出2注大紅包，分別由兩張不同的彩券中獎；桃園市蘆竹區的「金富裕彩券行」於小年夜（2/10）和大年初八（2/19）都有開出春節大紅包獎項，今晚第三度開出，且這三次的中獎彩券都是獨得百萬獎金。

今晚也有三家彩券行是今年第二次開出春節大紅包，分別為台北市信義區的「贏銀盈彩券行」、屏東縣屏東市的「來就發彩券行」以及新北市中和區「興萬億彩券行」；此外，新北市三重區的「心想事成彩券行」曾於107年出開出大樂透頭獎1億元，108年也曾開出過春節大紅包獎項，今天又開出百萬大獎。

統計至今晚為止，今年的360組100萬元春節大紅包已送出358組，總中獎注數高達438注，其中294注為獨得百萬獎金，占總中獎注數的67.1%；因2注均分，對中50萬元獎金的有102注，占比約23.3%；至於分得單注獎金33萬3333元者共33注，占總中獎注數的7.5%。

春節大紅包還剩下最後2組100萬元，周二（2/23）開獎的大樂透仍然會加開9個春節大紅包獎項，只要對中其中任六個獎號即為中獎。依據台彩公告的加碼活動辦法，如下期春節大紅包開出組數超過2組，將由當期所有中獎組數均分剩餘獎金200萬元，活動也將提前結束。