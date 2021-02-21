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獨／民進黨內部民調 蘇貞昌不滿意度超越滿意度

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌（圖）領導的蘇內閣除發言人由羅秉成兼任之外，並無其他變動，接下來蘇貞昌是否繼續穩坐閣揆大位，將視8月的「反萊豬」公投結果而定。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌（圖）領導的蘇內閣除發言人由羅秉成兼任之外，並無其他變動，接下來蘇貞昌是否繼續穩坐閣揆大位，將視8月的「反萊豬」公投結果而定。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌領導的蘇內閣除發言人由羅秉成兼任之外，並無其他變動，接下來蘇貞昌是否繼續穩坐閣揆大位，將視8月的「反萊豬」公投結果而定。雖然蘇貞昌在坊間各家民調都維持相當高的滿意度，不過根據本報掌握的民進黨內部民調，1月底的數據顯示，蘇貞昌的滿意度是43.5%，不滿意度是47.2%，不滿意度超越滿意度，可見蘇貞昌並非在反萊豬等議題發酵後完全無傷。

其中細項分析顯示，泛綠選民有75.5%對蘇貞昌感到滿意，18.3%不滿意。中間選民有32.5%滿意，46%不滿意。泛藍則有13.2%滿意，85.4%不滿意。黨內人士認為，中間選民對蘇貞昌的觀感可能是影響整體滿意度的關鍵。

根據民進黨內部民調，蘇貞昌的滿意度曾在去年首季衝上最高點，滿意度達71.3%，當時蔡英文總統剛連任成功，去年第2季開始下滑，但滿意度也達到64.9%。最低點是去年12月，滿意度剩39.2%，同時不滿意度也達到53.2%，不過隨後又止跌回升，持續小漲，直到今年1月中，滿意度又站上44.9%，但1月底的滿意度又小跌至43.5%。

檢視蘇揆自2019年初上任後的每月民調，其中不滿意度首度超越滿意度，發生在去年11月初，當時滿意度與不滿意度分別為45.8％及45.9％，差距不大，但差距越拉越開。隨後滿意度反彈，但直到12月初，滿意度又被不滿意度超越，接著之後的幾周，滿意度有漲有跌，直到最近滿意度與不滿意度的差距再度縮小。

至於蔡英文總統的滿意度，一直都維持5成以上，根據民進黨內部民調，蔡總統在1月底的滿意度達56.3%，且在全國各地區都維持近5成或5成以上，其中雲嘉南地區，有67.5%的民眾認為滿意。中彰投地區，也有60.1%的民眾認為滿意，在新北市，也有57.8%的民眾認為滿意。

蘇貞昌 民調 民進黨

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