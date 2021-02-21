藍再被白挖角？胡文琦任民眾黨顧問：國民黨不關心我

藍又被白挖角？國民黨前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦近日經常出入民眾黨，原來是在民眾黨秘書長謝立功的介紹下，擔任民眾黨顧問職。國民黨表示，此舉可能已經違反黨紀。但胡文琦說，他仍是國民黨黨員，沒有加入民眾黨，也沒有領民眾黨薪水，並反批「這段日子以來國民黨一點也不關心我」、「我是戰鬥部隊，需要戰鬥舞台」。

胡文琦表示，他過去在國民黨中央擔任文宣，更是組發系統出身，在媒體文宣上都有相關經驗，過去他在洪秀柱底下擔任文傳會副主委時，謝立功在是時任的新住民主委，所以才有這個因緣際會。

胡坦言，去民眾黨擔任顧問沒有跟黨內報告，「這段時間國民黨一點也沒有關心我」，包含他被監察院長陳菊告，還曾尋求黨中央協助。他說，自己還要養家活口，總是要餬口飯吃，擔任顧問至少可以領一些車馬費。他批評，雖然現在民進黨倒行逆施，但國民黨也沒有做稱職在野黨。

對於可能會遭黨紀處分，胡表示「應該是不會」，但如果有，他也尊重。他認為自己沒有違背國民黨內的規定，只是在觀感上會有些問題。他說自己沒有不良動機，但他是「戰鬥部隊」，還是需要戰鬥的舞台。