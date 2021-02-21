快訊

澳網／9闖決賽都封王 約克維奇18座大滿貫到手

台南基層農會選舉出爐 後壁下營新化農會恐變天

藍再被白挖角？胡文琦任民眾黨顧問：國民黨不關心我

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會前副主委胡文琦。本報資料照片
國民黨文傳會前副主委胡文琦。本報資料照片

藍又被白挖角？國民黨前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦近日經常出入民眾黨，原來是在民眾黨秘書長謝立功的介紹下，擔任民眾黨顧問職。國民黨表示，此舉可能已經違反黨紀。但胡文琦說，他仍是國民黨黨員，沒有加入民眾黨，也沒有領民眾黨薪水，並反批「這段日子以來國民黨一點也不關心我」、「我是戰鬥部隊，需要戰鬥舞台」。

胡文琦表示，他過去在國民黨中央擔任文宣，更是組發系統出身，在媒體文宣上都有相關經驗，過去他在洪秀柱底下擔任文傳會副主委時，謝立功在是時任的新住民主委，所以才有這個因緣際會。

胡坦言，去民眾黨擔任顧問沒有跟黨內報告，「這段時間國民黨一點也沒有關心我」，包含他被監察院長陳菊告，還曾尋求黨中央協助。他說，自己還要養家活口，總是要餬口飯吃，擔任顧問至少可以領一些車馬費。他批評，雖然現在民進黨倒行逆施，但國民黨也沒有做稱職在野黨。

對於可能會遭黨紀處分，胡表示「應該是不會」，但如果有，他也尊重。他認為自己沒有違背國民黨內的規定，只是在觀感上會有些問題。他說自己沒有不良動機，但他是「戰鬥部隊」，還是需要戰鬥的舞台。

國民黨 民眾黨

延伸閱讀

政黨網路聲量 國民黨居冠 民眾黨穩第三 基進超車時力

參選連任 江啟臣：不選總統 扮「造王者」

相關新聞

藍再被白挖角？胡文琦任民眾黨顧問：國民黨不關心我

藍又被白挖角？國民黨前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦近日經常出入民眾黨，原來是在民眾黨秘書長謝立功的介紹下，...

【專家之眼】不論選主席或總統 藍營團結外還要有方法

國民黨主席選舉即將於七月舉行，黨內總統候選人初選依照慣例要在2023年七月才舉辦。當下各有意參選黨魁或總統候選人的能人志...

【重磅快評】柯文哲鯊魚理論批綠營 比爛又豈是王道？

新年伊始，臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析最近60天各政黨的網路聲量，民眾黨因「寄生國會」事件而被大幅討論，某種程度在網路...

北市府邀馬英九參加228活動 人權律師批侮辱受難者

蔡瑞月舞蹈研究社等民間團體今天下午再次集結，發起第5次「228・0紀念行動」，號召全民上街，共同反思228對台灣社會的影...

緬甸情勢升溫 外交部：台商與僑民人身安全尚未受影響

緬甸軍方自2月1日接管政權並宣布全國進入為期一年的緊急狀態（state of emergency）後，緬甸民眾在各地發起...

國民黨主席之爭朱立倫未表態 黨內人士：他在等韓國瑜

國民黨主席選戰參與者眾，現任主席江啟臣已宣布將爭取連任，其餘還有周錫瑋、張亞中、趙少康、連勝文、韋伯韜等人表態可能參選。不過另一位重量級競爭者朱立倫卻始終按兵不動，未對參選與否露口風。有黨內消息指出，朱立倫不願過早表態其實是在「等一個人」，那人就是高雄市前市長韓國瑜。並不是朱立倫要和韓國瑜合作，而是如果韓國瑜確定不選，朱立倫仍保有不選的空間；但如果韓投入戰局，將擾動2024總統選情，朱也將不得不選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。