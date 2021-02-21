【重磅快評】柯文哲鯊魚理論批綠營 比爛又豈是王道？

新年伊始，臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析最近60天各政黨的網路聲量，民眾黨因「寄生國會」事件而被大幅討論，某種程度在網路世界站穩一定聲量，目前排名第三，約在15%上下；基本上「寄生國會」事件是一場綠白的政治鬥爭，但也因柯文哲再度使出鯊魚理論換來了聲量，柯的戰力堪稱一人抵全黨。

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟日前批民眾黨將立法院給黨團使用的空間做為黨務運作之用，是不對的行為，要民眾黨主席、台北市長柯文哲認真的反省、道歉，別再推卸責任；趙並批柯總是寬以待己、嚴以待人，每次遇到需要檢討的事情，總是抱怨，總把責任推給別人；這次民眾黨使用公家的空間，是不對的行為，但道歉就好。

一般來說，這種批評並非指摘對方貪贜枉法，也不會一槍斃命，而且民眾黨是新政黨，黨務人員在國會黨團辦公室辦公，本來就是很難分得清楚，雖然民眾黨是一人政黨，一切都是柯文哲說了算，但運作上，立院黨團是重中之重，立院黨團總召邱臣遠出面說明，稱黨部正在找新辦公室，到時就會將人員遷出，相關空間使用曾做過查詢，在立法院都屬合法，外界如果有疑慮，民眾黨願接受公評及調整。邱的說法也算說得過去，綠營小勝作收。

但柯文哲那裡吞得下「寄生國會」四個字，在立院黨團說明後，他反批看到那些自己寄生在行政院、總統府的人在批評，他就覺得很火大，還說民進黨打人家都打得很順手，罵人家都罵得很順口，人家一反擊就不高興，但算了，他也不想口水戰。

柯文哲一番反擊似有指涉，又惹出曾任總統府發言人的民進黨副秘書長林鶴明在臉書上批民眾黨是慣老闆，只差沒點名柯文哲 ，大大挖苦前老闆「讓年輕黨工好好上班有這麼難嗎」，增加了事件的張力。綠白駁火，一來一往，增加了民眾黨的討論度，也讓民眾黨坐穩網路聲量第三名的位子。

民進黨拿寄生國會批民眾黨，某種程度是把民眾黨視為敵對陣營，近來藍白合作聲音再起，加大力度自然難免，只是柯文哲太愛鯊魚理論，認為被鯊魚攻擊，只好游得更快，讓鯊魚追著跑，講錯話怎麼辦？就講更多、更快，一直拋新議題讓媒體追著跑；面對民進黨攻擊，柯如法炮製，輕點綠營寄生府院，雖是買一送一，卻難脫比爛比臭，柯文哲雖有2024之志，但一再套用柯氏鯊魚理論，又豈是王道？