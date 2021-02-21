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北市府邀馬英九參加228活動 人權律師批侮辱受難者

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
北市府邀請前國民黨主席馬英九（圖）演講，人權律師李勝雄表示，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
北市府邀請前國民黨主席馬英九（圖）演講，人權律師李勝雄表示，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

蔡瑞月舞蹈研究社等民間團體今天下午再次集結，發起第5次「228・0紀念行動」，號召全民上街，共同反思228對台灣社會的影響，以「拆除威權．起造新國家」為主軸，督促執政當局全面且徹底清算中國國民黨及其相關勢力，並表達人民期望建造一個自由民主新國家的決心。對於台北市政府與台灣國家聯盟28日將合辦紀念活動，北市府邀請前國民黨主席馬英九演講，人權律師李勝雄表示，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。

今年的紀念行動以拆除威權為核心，由現任台大台語文社社長林柔辰撰寫宣言，以其母語台語為書寫語言，回望國民政府對台灣社會的種種影響。此次行動宣言要強調，一定要「全面且徹底清算中國國民黨及其相關勢力」並「刪除每年維護威權象徵的預算」。「唯有如此，我們才有辦法看清真相、才得以好好面對與反省黨國體制對我們造成的傷害，轉型正義也才得以真正開始。此外，追求獨立建國的台灣，也要回望反抗中華民國的經驗，和香港、圖博、東突厥斯坦、南蒙古站在一起，用彼此共同的經驗來對抗日益猖狂的中國，開創自由民主的未來。」

早在2017年，蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會就共同發起活動，復刻1987年陳永興醫師、李勝雄律師與鄭南榕發起的「228公義和平運動」，號召人民一起肅穆地走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。今年，由Formosa青年議會籌備處及台大台語文社共同籌備，台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、台灣共生青年協會、北鳥・歌唱革命、財團法人228事件基金會等公民團體及各大學自治組織與社團共同合辦「228‧0紀念行動」，再次邀請人民一起上街。

今天紀念行動步行數個歷史場景，在228的事發點「天馬茶房」出發，行經「專賣局台北分局」、「台北放送局」（台灣廣播電台），終站為「行政長官公署」（行政院）。在遊行行進中，唱名228政治受難者姓名。而終點的紀念儀式，特別規畫以手語表達描述228的台語詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的「心聲」，也由李勝雄口述228歷史、牧師林宗正祝禱，並由行動宣言撰稿人林柔辰於現場宣讀「228・0紀念行動宣言」，最後由民眾獻上長春花祝福台灣，期望一起從台灣最深刻的創口生出力量。

人權 馬英九 鄭南榕

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