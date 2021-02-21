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緬甸情勢升溫 外交部：台商與僑民人身安全尚未受影響

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
緬甸發生軍事政變後，新北著名緬甸僑民聚集居住的華新街居民，曾發起繞行遊街活動，呼籲軍方釋放翁山蘇姬，還給緬甸得來不易的民主。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
緬甸發生軍事政變後，新北著名緬甸僑民聚集居住的華新街居民，曾發起繞行遊街活動，呼籲軍方釋放翁山蘇姬，還給緬甸得來不易的民主。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

緬甸軍方自2月1日接管政權並宣布全國進入為期一年的緊急狀態（state of emergency）後，緬甸民眾在各地發起多場訴求恢復民主的抗議遊行活動，並獲得各民主國家政府與人民的聲援。近日更傳出緬甸軍方對示威群眾使用致命武力，導致緬甸民眾死傷。外交部表示，對於緬甸軍政府的做法，我國政府同感震驚與遺憾，並且認為這種做法無法被民主國家政府與人民所接受。

對於近來緬甸局勢的變化與衝突升高，外交部再次表達嚴正關切，呼籲緬甸軍方勿以武力手段解決國內政治問題，而應以和平方式，透過理性對話化解民軍對立情勢，恢復緬甸的民主政治。

外交部也指出，已與駐緬甸代表處繼續透過各項管道密切掌握緬甸政局發展。根據駐緬甸代表處掌握的資訊，目前我國在緬甸的台商與僑民的人身安全並未受到影響。

外交部再度提醒旅居緬甸的國人密切注意政局變化，並隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。如果國人在緬甸遇到緊急事件，請撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話:+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

外交部也指出，中華航空公司今自緬甸仰光飛往台北的第CI 7916號救援班機（relief flight，訂今天傍晚抵達桃園機場）並未限制特定國籍人士搭乘，凡是有意自仰光前往台北的外籍旅客，只要已經辦理好特別入境許可或持有我國有效居留證，可直接向華航辦理相關訂、開票事宜。

外交部發言人歐江安強調，呼籲緬甸政府傾聽人民聲音，緬甸清楚知道台灣支持民主、人權、法治的立場是堅定不移的。而由於緬甸情勢升溫，並且出現流血衝突的情況，也引發包含新加坡、英國、歐盟、美國等高度關注並譴責。

緬甸 外交部 華航

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