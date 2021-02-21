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柯騎車市民買單？ 王浩宇酸柯文哲：阿伯真棒好會省錢

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲（左三）今年將再度挑戰自行車一日北高行程，遭桃園市前議員王浩宇質疑，市府編列121萬預算，卻是行柯文哲個人行銷行程，「他(柯文哲)騎車，台北市民買單。」圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲（左三）今年將再度挑戰自行車一日北高行程，遭桃園市前議員王浩宇質疑，市府編列121萬預算，卻是行柯文哲個人行銷行程，「他(柯文哲)騎車，台北市民買單。」圖／聯合報系資料照

北市柯文哲的台灣民眾黨，先前遭質疑寄生國會惹議後，柯文哲將在今年2月28日，再度挑戰自行車一日北高行程，也再遭日前遭罷免的前議員王浩宇質疑，市府編列121萬預算，卻是行柯文哲個人行銷行程。「他(柯文哲)騎車，台北市民買單。」

王浩宇今天在臉書狂酸，「阿伯真是好棒、好會替民眾黨省錢」、「這麼遵守財政紀律的首長，你怎麼可以不愛他？」

對此，台北市政府副發言人林珍羽今回應，北市府的一日北高活動是為北市府首長接力騎乘自行車，是為推廣自行車產業，並盼在228這一天，可以以汗水替代淚水，紀念228這一天，並非柯文哲市長的個人宣傳行銷行程。

王浩宇今天在臉書提到，他感謝北市議員吳沛憶讓大家知道、原來這次柯文哲的一日雙城活動，市府不但編列預算補助23萬，另外還開了一個98萬元的相關標案，包含20萬活動紀錄與直播、20萬進行公關操作，連北返的高鐵費用都要全民買單，「總花費竟然高達121萬」。

王浩宇說，Live直播主要都是在拍柯文哲一個人，媒體公關、新聞稿也都在行銷柯文哲好有毅力、怎樣苦練，行銷個人竟然可以光明正大的用北市府預算補助。

王浩宇更在臉書算出整個一日雙城的費用，王還標註說，這是「豪華一日雙城費用」。包括餐費吃掉1萬7600元、隨行汽車8台19萬2000元、回程高鐵費6萬5560元、計程車費3300元、活動直播20萬元、公關費用20萬元、保險2640元、行政雜支4萬866元，王浩宇文末標註「對了，台北市民買單」。

林珍羽說，王指控「花費百萬」並不正確。林表示，王浩宇指控的預算補助23萬元，是體育局針對自行車產業的補助預算，與這次標案一點關係也沒有，甚至標案經費也非98萬，而是72萬多元，後續的26萬僅為保留補充款，必須實支實付。至於王浩宇指這是豪華一日北高，林說，所有經費包括直播、食宿等費用，都是錢花在刀口上。

柯文哲昨透露，今年他不會從台北一路騎到高雄，而是先騎到雲林就先回來，參加228紀念儀式後，再搭高鐵至台南，估計只騎300公里不到，這次的一日雙城，柯說，「300公里還可以忍受」。

柯文哲 王浩宇 北市

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