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疫後經濟發展關鍵 江啟臣認為是疫苗

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，台中市長盧秀燕。記者黃寅／攝影
中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，台中市長盧秀燕。記者黃寅／攝影

中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，原第26屆會長梁進利卸任，新任會長由霹靂國際多媒體公司董事長黃文章接任。國民黨主席江啟臣指出，未來疫後經濟發展的關鍵就是疫苗，如何有安全、有效、足夠的疫苗，是大家所關心的。

除了江啟臣，把括國民黨前主席吳敦義、台中市長盧秀燕都前往祝賀，雲林縣長張麗善也特別出席力挺家鄉出身的企業。

江啟臣除了向大家拜年，也特別表示牛年要「扭轉乾坤、牛運亨通，走路有風、滿面春風」博得全場掌聲。他說，企業界從去年一路走來，都希望今年會比去年更好，而去年因疫情關係，大家悶了一整年，沒有那一個產業不受到影響；雖然有一些企業從中重新布局，在疫情中找到了機會，但是還有很多產業深受影響，至今仍未脫苦境。

他說，國民黨雖在中央未執政，但在地方17縣市有縣市長和19個議會有議長、副議長，像是台中市長盧秀燕去年一整年心心念念就是我們的經濟，企業，就任以來招商還是第1名，而在立法院，他身為黨主席，就要求經濟法案優先，像是紓困方案就擺在第1個法案，因為他知道就有如SARS時，會影響經濟和一般產業。

江啟臣說，未來疫情後的經濟，關鍵就是疫苗，如何有安全、有效、足夠的疫苗，相信是所有國人所關心的，也影響整個疫後台灣經濟的發展和國際的接軌。

盧秀燕致詞時肯定即將卸任的前會長梁進利像「桶箍」一樣，把大家團結在一起，走過去年艱難的疫情考驗，而要接任的黃文章的霹靂國際多媒體，大家也都知道它在傳統戲劇、文創上，是台灣少數可以站上國際舞台的企業，並把傳統戲據經營得有聲有色、世界第一，連今天進場時都有COSPLAY和霹靂布袋戲迎接大家，其巧思和智慧一定能把中菁會發揚光大。

盧秀燕也指出，大台中國際會展中心目前進度超過20%，預計明年底完工、後年啟用，各企業往後就不必提著皮箱和產品去台北國際世貿，在大台中國際會展中心就可以展出，台中市去年還大降公告地價逾2成，降幅高居全國之冠，估有9成多市民，近86萬戶受惠。且去年招商亦達7千多億元，全國第一。

國民黨主席江啟臣（左）贈送祝賀匾額給中菁會新任會長霹靂國際多媒體公司董事長黃文章。記者黃寅／攝影
國民黨主席江啟臣（左）贈送祝賀匾額給中菁會新任會長霹靂國際多媒體公司董事長黃文章。記者黃寅／攝影
中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，新任會長霹靂國際多媒體公司董事長黃文章（右）接任。記者黃寅／攝影
中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，新任會長霹靂國際多媒體公司董事長黃文章（右）接任。記者黃寅／攝影
雲林縣長張麗善特別出席力挺家鄉出身的霹靂國際多媒體公司董事長黃文章接任中菁會長。記者黃寅／攝影
雲林縣長張麗善特別出席力挺家鄉出身的霹靂國際多媒體公司董事長黃文章接任中菁會長。記者黃寅／攝影
中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，還特別安排COSPLAY進場。記者黃寅／攝影
中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，還特別安排COSPLAY進場。記者黃寅／攝影

江啟臣 疫情

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