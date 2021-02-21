快訊

境外移入「陰陰陽陽」確診 指揮中心修改匡列隔離條件

中職／王維中實戰「開箱」飆速149公里 先發2局6上6下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍公益影片動機 韓國瑜受訪強調這個原因

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜昨晚發表第一支關懷弱勢影片，走訪杉林日光小林。記者徐白櫻／翻攝
高雄市前市長韓國瑜昨晚發表第一支關懷弱勢影片，走訪杉林日光小林。記者徐白櫻／翻攝

高雄市前市長韓國瑜啟動公益計畫，以「韓先生來敲門」系列影片表達對弱勢的關懷，但也被外界視為有復出意涵。韓國瑜今受訪表示，影片一周播一次，主要是拜訪、探視弱勢族群，目的則是單純希望拋磚引玉，吸引更多人參與公益。

韓國瑜推出「韓先生來敲門」系列公益影片，引發關注，雖然韓在臉書影片預告中有強調「不是什麼起手式」、「是一直想做的事」，但仍不免遭人聯想。

韓國瑜今受訪再次澄清，對於拍攝影片，他心裡的目的，單純只是希望能引起拋磚引玉的作用，讓更多人參與公益。影片大概一星期播一次，主要是拜訪，探視弱勢族群，但是現階段，不方便透露太多細節，盼見諒。

此外，韓國瑜日前也和包括葉匡時在內的高市府前團隊等人在台北喝春酒，葉匡時今受訪說，只是單純的餐敘，沒有談到選舉等政治敏感議題。葉匡時也說，他事先不知道韓拍攝影片的事，但做公益廣為宣傳，能吸引更多人參與都是好事。

曾任韓市府民政局長的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，韓感恩這塊土地，享用公益代替謝票，首支影片拍攝高雄小林村，選擇從高雄出發，是感謝市民，也表示人不能忘本。

曹桓榮說，韓想了解更多需要關懷的人，推廣正能量，也回想自己還能為這塊土地做什麼、還能為台灣做多少事，這都是韓一貫的想法，拍攝影片也想讓更多人投入公益，促成正向改變。除了小林村，據他所知，也有關懷動保、外配等，影片應會陸續推出。

韓國瑜 葉匡時

延伸閱讀

韓國瑜拍公益影片 葉匡時：吸引更多人參與公益是好事

韓國瑜大動作宣布「做公益」 一圖看懂「人氣未減」網友關注未來動向

【即時短評】綠營當年挺罷韓成冤大頭 劍走偏鋒雙面刃

理想與現實之間 韓國瑜前幕僚寫博論兼外送員顧生計

相關新聞

拍公益影片動機 韓國瑜受訪強調這個原因

高雄市前市長韓國瑜啟動公益計畫，以「韓先生來敲門」系列影片表達對弱勢的關懷，但也被外界視為有復出意涵。韓國瑜今受訪表示，...

政黨網路聲量 國民黨居冠 民眾黨穩第三 基進超車時力

臉書粉絲專頁「聲量看政治」今天分析最近60天，各政黨的網路聲量，國民黨從新曆年跨年後，一直到農曆年後，網路聲量持續升溫，...

AZ疫苗多國緩打 陳時中：密切注意「停聽看」結果

台灣首批新冠疫苗最快3月抵達，外傳最可能是AZ疫苗，醫事人員將優先施打，但已開打AZ疫苗的歐洲，因副作用導致醫護請病假，...

韓國瑜拍公益影片 葉匡時：吸引更多人參與公益是好事

高雄市前市長韓國瑜啟動公益計畫，以「韓先生來敲門」系列影片表達對弱勢的關懷，也被視為有復出意涵。曾任韓副市長的葉匡時說，...

中國培養網紅對台宣傳 王定宇：小看台灣年輕人

針對中國培養網紅作為對台宣傳管道，民進黨立委王定宇今天表示，台灣年輕世代會獨立思考判斷，非獨裁體制灌輸資訊就可攏絡，中共...

從慶富案、拉法葉案到潛艦國造 軍火採購屢遭檢控的為何總是海軍？

蔡政府的新國安團隊組合出線，國安局長邱國正調任國防部長。即將屆齡退伍的參謀總長黃曙光，原本接任部長呼聲很高，最後卻與寶座失之交臂。對於黃曙光未能接任部長，外界多認為是因為他主持的潛艦國造業務，參與的業者近來不斷遭到檢控之故。外界也好奇，一旦黃曙光於6月底退伍後，潛艦業務會不會受到影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。