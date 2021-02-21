聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜拍公益影片 葉匡時：吸引更多人參與公益是好事
高雄市前市長韓國瑜啟動公益計畫，以「韓先生來敲門」系列影片表達對弱勢的關懷，也被視為有復出意涵。曾任韓副市長的葉匡時說，他不清楚動機，但廣為宣傳公益是好事。有藍營人士認為，拍影片也是為了維持政治熱量，為未來鋪路。
韓國瑜日前也和包括葉匡時在內的高市府前團隊等人在台北喝春酒，葉匡時今受訪說，只是單純的餐敘，沒有談到選舉等政治敏感議題。
對於外界把韓拍影片視為有復出意涵，葉匡時說，他事先不知道韓拍攝影片的事，不清楚韓的想法，但不管動機，做公益廣為宣傳，能吸引更多人參與都是好事。
曾任韓市府民政局長的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，韓感恩這塊土地，想用公益代替謝票，首支影片拍攝高雄小林村，選擇從高雄出發，是感謝市民，也表示人不能忘本。
曹桓榮說，韓想了解更多需要關懷的人，推廣正能量，也回想自己還能為這塊土地做什麼、還能為台灣做多少事，這都是韓一貫的想法，拍攝影片也想讓更多人投入公益，促成正向改變。除了小林村，據他所知，也有關懷動保、外配等，影片應會陸續推出。
但有藍營人士認為，韓不可能忘情政治，不管未來有什麼打算，都需要維持政治熱量。韓選黨主席看來已不可能，最有可能目標是2024年總統，畢竟蔡英文總統也曾失敗過一次，韓不是沒有機會，不過現在都還言之過早，相信他也在觀望。
韓營人士表示，影片定調以公益為主，用影像化的方式是為了便於被分享推廣出去，影片會按照步調不定期播出，可能一周播一次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言