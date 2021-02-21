韓國瑜拍公益影片 葉匡時：吸引更多人參與公益是好事

高雄市前市長韓國瑜啟動公益計畫，以「韓先生來敲門」系列影片表達對弱勢的關懷，也被視為有復出意涵。曾任韓副市長的葉匡時說，他不清楚動機，但廣為宣傳公益是好事。有藍營人士認為，拍影片也是為了維持政治熱量，為未來鋪路。

韓國瑜日前也和包括葉匡時在內的高市府前團隊等人在台北喝春酒，葉匡時今受訪說，只是單純的餐敘，沒有談到選舉等政治敏感議題。

對於外界把韓拍影片視為有復出意涵，葉匡時說，他事先不知道韓拍攝影片的事，不清楚韓的想法，但不管動機，做公益廣為宣傳，能吸引更多人參與都是好事。

曾任韓市府民政局長的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，韓感恩這塊土地，想用公益代替謝票，首支影片拍攝高雄小林村，選擇從高雄出發，是感謝市民，也表示人不能忘本。

曹桓榮說，韓想了解更多需要關懷的人，推廣正能量，也回想自己還能為這塊土地做什麼、還能為台灣做多少事，這都是韓一貫的想法，拍攝影片也想讓更多人投入公益，促成正向改變。除了小林村，據他所知，也有關懷動保、外配等，影片應會陸續推出。

但有藍營人士認為，韓不可能忘情政治，不管未來有什麼打算，都需要維持政治熱量。韓選黨主席看來已不可能，最有可能目標是2024年總統，畢竟蔡英文總統也曾失敗過一次，韓不是沒有機會，不過現在都還言之過早，相信他也在觀望。

韓營人士表示，影片定調以公益為主，用影像化的方式是為了便於被分享推廣出去，影片會按照步調不定期播出，可能一周播一次。