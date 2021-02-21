扁問為何不找他當副手？ 彭明敏說是這個原因

前總統陳水扁今在廣播節目訪問台獨教父彭明敏，兩人談了許多過往，扁也開玩笑說當初彭選總統未找他當副手，讓他很吃醋，彭解釋因為陳水扁是時任台北市長，能選上北市長不容易，他也自知參選總統資源懸殊，只是盼能傳達理念。

陳水扁每周日主持廣播節目「有夢上水」，今在電台老闆石川陪同下，邀彭明敏當節目來賓對談。陳水扁說，如沒有彭2000年讓他參選總統，他也無法當選，彭曾是獲選十大傑出青年的年輕教授，他把彭視為偶像學習，也曾去台大聽彭的演講。

彭明敏說，他現在才知道原來當時扁曾在台下聽他演講，稱讚扁的執政讓人懷念，但台灣還有很多問題還沒有結果，感謝石川讓扁主持節目，能對台灣人說出自己的意見和想法來啟蒙台灣人。

陳水扁說，彭的台灣人民自救運動宣言一直在他腦海，雖然節目談勵志人生不談政治，但今天是特別節目，他要特別跟台獨教父對談，珍惜跟前輩學習的機會。

陳水扁笑說，他當初在土城看守所時，彭來看他，還送他一本書「逃亡」，嚇了他一跳，「他們不讓我出去，就是怕我會逃走，你又送我這本書，好像要教我逃走」。

彭也笑說，他以為書會被沒收；並表示自己99歲早已退休，扁是後輩，影響力還很大，對扁還有期待，雖不談政治，但希望扁能「繼續我們的夢」。

陳水扁談「逃亡」這本書有提到彭跑去瑞典，並指過去牢獄和監視，一度使他無法相信最後竟能在囚禁中脫出，自由的感覺很強烈，但更令人興奮的是終於可以公開否認曾被國民黨逼迫承認的自白懺悔。彭說，當時被逼不自白不行，自白懺悔認罪都是假的。

扁說，彭和謝聰敏等人寫的「台灣人民自救運動宣言」寫得很好，批評也很嚴厲，很有膽量。彭說，他覺得當時政治環境太荒唐，他們目的是讓人可以反思、辯論，雖然有危險，但他當時忍不住要這麼做。

陳水扁問他最後被特赦，是哪種情況被特赦？彭說，他也不知道，也沒看到特赦令，只知道讓他出來了。但出來沒工作，被監視也不自由，逃亡成功可能性一半一半，雖是冒險，但運氣好，有一些人在幫忙，國民黨特赦也是迫於外國壓力。

扁稱讚彭曾拒絕國民黨安排工作、拒絕被收買退選，也屢次拒絕與前總統李登輝見面，很有自己的原則和骨氣。彭則稱讚扁貧苦出身，卻一路認真打拚，現在不能從事政治活動很可惜，還好還有發聲管道。

扁說要學習彭的精神，這就是勵志人生，但也開玩笑問彭1996年選總統時，怎沒想到讓他當副手，讓他很吃醋。

彭明敏與謝長廷1996年首度總統直選時，曾代表民進黨組成「彭謝配」參選。彭說，當時扁是台北市長，選上台北市長很不容易，現任有職務的人他不敢邀請，且他心裡也想，他跟國民黨選舉資源懸殊，他參選是想利用機會，讓大家思考台灣未來要走什麼路。彭也祝福扁，希望有日扁能自由，什麼話都能說，什麼夢都能說，也謝謝扁來看他。