聽新聞
test
0:00 / 0:00
崑濱伯辭世黃偉哲等人前往上香 告別式敲定下月3日
臥病在床1年多的總統府前國策顧問「崑濱伯」黃崑濱，昨下午3點多在台南後壁菁寮老家去世，享耆壽93歲，各界不捨。今早家屬在老家設立靈堂，上午台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥、立委郭國文等人前往上香弔唁，將在下月3日舉行告別式。黃偉哲上午10點45分在市府新聞處長蘇恩恩、農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥等人陪同，來到崑濱伯靈堂前上香，黃表情肅穆，隨後也趨前安慰崑濱伯兒子、女兒等親友及探視一周前不小心跌倒的崑濱嫂。
黃偉哲稍後受訪時再度轉達總統蔡英文對於崑濱伯去世相當不捨，近日將南下弔唁，對於後事，家屬如有相關需求，市府將全力協助。
黃偉哲說，樂天知命對於農業的用心與使命感，感動深愛這塊土地的人民，也更讓後壁菁寮成為聞名全台的農村，更帶動老街繁榮，鄉親們永遠懷念他。
據知，崑濱伯告別式將於下月3日舉行告別式，將採簡單隆重儀式送崑濱伯最後一程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言