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崑濱伯辭世黃偉哲等人前往上香 告別式敲定下月3日

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午前往崑濱伯台南後壁老家上香。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午前往崑濱伯台南後壁老家上香。記者謝進盛／攝影

臥病在床1年多的總統府前國策顧問「崑濱伯」黃崑濱，昨下午3點多在台南後壁菁寮老家去世，享耆壽93歲，各界不捨。今早家屬在老家設立靈堂，上午台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥、立委郭國文等人前往上香弔唁，將在下月3日舉行告別式。黃偉哲上午10點45分在市府新聞處長蘇恩恩、農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥等人陪同，來到崑濱伯靈堂前上香，黃表情肅穆，隨後也趨前安慰崑濱伯兒子、女兒等親友及探視一周前不小心跌倒的崑濱嫂。

黃偉哲稍後受訪時再度轉達總統蔡英文對於崑濱伯去世相當不捨，近日將南下弔唁，對於後事，家屬如有相關需求，市府將全力協助。

黃偉哲說，樂天知命對於農業的用心與使命感，感動深愛這塊土地的人民，也更讓後壁菁寮成為聞名全台的農村，更帶動老街繁榮，鄉親們永遠懷念他。

據知，崑濱伯告別式將於下月3日舉行告別式，將採簡單隆重儀式送崑濱伯最後一程。

內政部次長陳宗彥前往崑濱伯靈堂上香。記者謝進盛／攝影
內政部次長陳宗彥前往崑濱伯靈堂上香。記者謝進盛／攝影
崑濱伯靈堂已經架設完成，家屬忙後事。記者謝進盛／攝影
崑濱伯靈堂已經架設完成，家屬忙後事。記者謝進盛／攝影

崑濱伯 黃偉哲 告別式

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