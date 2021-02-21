政黨網路聲量 國民黨居冠 民眾黨穩第三 基進超車時力

臉書粉絲專頁「聲量看政治」今天分析最近60天，各政黨的網路聲量，國民黨從新曆年跨年後，一直到農曆年後，網路聲量持續升溫，聲量看政治分析，主要是藉著萊豬、罷免、中國疫苗及黨主席選舉等議題，網路聲量攀升，另外，國民黨近期政治人物大舉出籠，也比居第二的民進黨政黨聲量，高出許多。

至於最近兩個月政黨的網路聲量第三名為台北市長柯文哲的台灣民眾黨，聲量看政治分析，民眾黨的聲量基本上是寄生國會事件，讓民眾黨聲量被大幅討論。另外，民眾黨某種程度在網路世界也站穩一定聲量，目前排名第三，約在15%上下。

倒是台灣基進黨，隨著國民黨發起罷免的進展，3Q哥陳柏惟不斷被討論，還有民眾黨員何景榮挑戰基進黨，產生聲量大幅上揚。目前在政黨聲量中，排名第四。但時代力量的政黨聲量，聲量看政治表示，這段時間，時代力量相對難以伸展，有不斷沒落趨勢。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」今天表示，以Google SERP分析探究近兩個月台灣六大政黨的聲量趨勢。可以發現，國民黨在新曆年跨年後，一直到農曆年過年這段期間，聲量持續加溫，主要是藉由萊豬、罷免、中國疫苗等議題，加上黨主席選舉，最近國民黨的政治人物大舉出籠，在野黨的話題比執政黨多很多。

聲量看政治表示，因國民黨操作社會議題進行黨主席選舉，媒體與社會焦點就不在民進黨身上，因此民進黨的聲量在這段時間，反而下滑，只是不斷地挨在野黨批評。

至於柯文哲的台灣民眾黨聲量，基本上是寄生國會的事件，讓民眾黨聲量被大幅討論。但是，民眾黨某種程度在網路世界站穩一定聲量，目前排名第三，約在15%上下。台灣基進黨的聲量，隨著罷免3Q陳柏惟的被討論，聲量也大幅上揚。倒是時代力量在這段時間相對難以伸展，有不斷沒落趨勢。