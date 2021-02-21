【即時短評】綠營當年挺罷韓成冤大頭 劍走偏鋒雙面刃

國民黨所提的罷免案堪稱遍地烽火，雖然高雄議員黃捷日前守衛成功，但藍營成功拔下前桃園議員王浩宇是不爭的事實，現又鎖定基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤等，就算罷不成功，也無疑是一場消耗戰，令被罷免者疲於奔命。

如今，民進黨有意修選罷法，擺出受害者的姿態，希望將罷免門檻提高，才得以維持政治的穩定性，但別忘了正是因為當初種下了因、選擇支持罷免前高雄市長韓國瑜，才會有今天國民黨有樣學樣的結果。

其實當初，有不少高雄在地的民進黨籍議員，和立委都不贊同罷免韓國瑜，認為那是冒進的政治策略，一來認為韓國瑜主政，綠營在高雄市議會質詢更有表現的空間，二來正是怕激化藍綠對立，懼藍營發動報復性的罷免手段。

然而民進黨當時被地方小黨牽著鼻子走，既不能公然反對，自斷市長補選的機會，也未能成功安撫WeCare高雄等「民間團體」，只好曖昧不明的協助罷免案進行。民進黨當初為地方政黨團體創造了舞台，如今卻樹大招風，成藍營鎖定罷免的目標，實有「冤大頭」的味道。

誠心建議，民進黨如今已是堂堂執政黨，聲望如日中天，大可不必再劍走偏鋒。事實證明，若用正面對決之外的方法，民進黨常常是大打七傷拳，傷敵七分、損己三分，例如當年下修公投門檻，有意為特定議題布局，最終卻被國民黨在2018年選舉反將一軍，不得不再提修法；現在被罷免火反燒，要提修選罷法、提高罷免門檻，亦是如此。