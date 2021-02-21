李彥秀提醒新政院發言人羅秉成：請記得你沒有釋憲權力

蔡政府人事異動，國安團隊方面，國防部長嚴德發轉任國安會諮委，國防部長由國安局長邱國正接任，陸委會主委陳明通轉任國安局長，陸委會主委由國安會前諮委邱太三接任；政院方面則宣布政委羅秉成兼任政院發言人。李彥秀表示，希望羅秉成記得自己是行政院發言人，不是司法院發言人，「記得自己沒有釋憲的權力唷」。

李彥秀表示，希望陳明通能放下陸委會時期嘴砲連篇的見獵心喜，找回過去明通師的初衷，從兩岸視角出發，重新關照國安問題；希望回鍋政壇的邱太三除了不要再隨便打電話給司法單位，也應務實尋求兩岸務實交流的可能；希望邱國正可以好好關照整體國防的戰略布局，顧好細節固然重要，但部長更應提高格局跟視野，強化中華民國國防武力。

李彥秀並提醒，新任行政院發言人的斜槓政委羅秉成，希望羅秉成記得自己是行政院發言人，不是司法院發言人，「記得自己沒有釋憲的權力唷」。