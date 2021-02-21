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海巡首波TAIWAN新塗裝四大艦艇 將赴釣魚台等海域護漁

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
為提升巡防艦艇海上執法識別度，海巡署今年1月起規劃在艦艇舷側增TAIWAN字樣，共新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已塗裝，後續225艘大小型艦艇將會在最短時間內陸續塗裝。圖為新北艦。圖／海巡署提供
為提升巡防艦艇海上執法識別度，海巡署今年1月起規劃在艦艇舷側增TAIWAN字樣，共新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已塗裝，後續225艘大小型艦艇將會在最短時間內陸續塗裝。圖為新北艦。圖／海巡署提供

海岸巡防署奉蔡英文總統指示，在艦艇舷側加裝TAIWAN字樣的塗裝，首批進行新塗裝的四艘大型艦艇，將分別投入釣魚台台日經濟重疊水域、西北海域偵巡與護漁任務。

海巡署表示，為提升巡防艦艇海上執法識別度，今年1月起規劃在艦艇舷側增TAIWAN字樣，共新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已塗裝，後續225艘大小型艦艇將會在最短時間內陸續塗裝。

據了解，根據現有任務規劃，新北艦職司西北海域護漁任務，如「萬里蟹」捕捉季等護漁任務；謀星艦則職司北部海域，包括釣魚台等台日重疊經濟水域巡護任務；台東艦部署在花蓮，職司東部海域，因配備有水砲，因此也支援西北海域護漁任務；澎湖艦負責西南海域巡護任務。

而據證實，南海太平島運補與巡護的「碧海專案」，目前主要由偉星艦執行任務。

官員表示，海巡艦艇巡護任務繁重，各艦艇間任務相互支援調度，艦艇可能會輪流到各水域執行巡護任務。

護漁 海巡署 南海

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