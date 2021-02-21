罷免遍地烽火 民進黨有意修選罷法 綠委：問題在時機點

國民黨發動「割萊委行動」，據了解，民進黨內已有共識，希望能修選罷法，提高罷免門檻，朝三方向研議。有民進黨立委表示，黨團綠委都想要修，「問題在於時機點」。

繼桃園市議員王浩宇，及高雄市議員黃捷罷免案後，國民黨仍力推割萊委罷免行動，鎖定基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤等人。有不具名綠委表示，在黃捷之後，民進黨已決定要正面迎戰，目前也不排除修選罷法的可能，認為黨內修法的共識很高，如果能順利推動修法，「不必再拚一局」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳日前已於民進黨中常會中發聲，表明國民黨在黃捷之後未就此打住，還追打民進黨高雄議員高閔琳，若罷免連署成立，可能5月底前就要投票。

她認為，罷免連署者不外乎是韓粉、國民黨支持者和潛在政敵，和罷免的原則、宗旨完全不同，淪為政治報復工具，和議員是否貪污腐敗、怠惰或公共政策失敗等完全無關，對多席次的民代更是違背多元言論自由的民意政治，因此她希望黨中央能研議多席次議員或村民代表，是否適用罷免制度以及門檻的限制，維護罷免制度的民主原則。

劉世芳認為，在罷免立委的部分也可以一起納入討論，尤其選區立委會選上，是拿到相對多數的得票數，具有代表性，被卻被政黨操控罷免，成政黨報復的對象，質疑「冤冤相報何時了？」

她指出，修選罷法可從三個面向做討論，一是提高罷免的門檻，二是修改罷免的程序；另外，也有人建議，增訂罷免領銜者在罷免失敗時，應負擔部分罷免選舉的支出。

有綠委則表示，選罷法修法目前並沒有排上本會期的優先法案，也認為民意對於選罷法修法的急迫性有不同的看法，應優先處理民眾關心的法案，再來討論修法，「這會期可能趕不上」。

另有綠委則認為，時機點的拿捏很重要，若在吳思瑤和陳柏惟罷免程序前提出，勢必會被在野黨批評是「怕輸」，但若要等罷免程序完成後再提，則有時間上的不確定性，認為黨內有必要對修法的時機點做討論。