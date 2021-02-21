快訊

雲嘉西濱2死8傷慘重連環車禍肇因濃霧？ 氣象局回應了

雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

崑濱伯辭世 阿扁嘆民間友人又少一位

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁發文追悼崑濱伯，提到兩人互動的種種過往。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁發文追悼崑濱伯，提到兩人互動的種種過往。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語

總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）昨下午在台南後壁老家過世，享壽92歲。前總統陳水扁以「永懷崑濱伯」為主題發文，他感嘆，又少了一位民間友人，崑濱伯辭世是台灣農業發展的損失。扁子、高雄市議員陳致中說，崑濱伯充滿台灣農民的堅毅與勤奮，是台灣人最美的形影，「大家都會記得您的貢獻」

陳水扁說，2006年9月9日他前往台南後壁菁寮拜訪崑濱伯，品嘗崑濱米，一吃就2碗。當時也拜訪紀錄片《無米樂》主角之一的文林伯，並與該村唯一現役參與耕作的水牛合影，也讓他想起台北中山堂懸掛的雕塑大家黃土水在90年前所創作的國寶級「水牛群像」，去年底，曾在臉書發表文章，談「從崑濱伯的無米樂到黃土水的水牛群像」。

陳水扁也說，崑濱伯功在台灣農業，「我們永遠懷念您！」

前總統陳水扁（左）發文追悼崑濱伯，提到兩人互動的種種過往。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁（左）發文追悼崑濱伯，提到兩人互動的種種過往。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語

崑濱伯 水牛 陳水扁

延伸閱讀

中選會不排除移送彭文正 孫大千：台灣沒有言論自由？

開春3天跑2趟法院遭政治追殺？馬英九：這已經很久了

阿扁說國家前途沒那嚴重？ 趙少康：希望快樂不能當飯吃

趙少康主打「亡國論」宣布選總統 阿扁：起手式錯了

相關新聞

參選連任 江啟臣：不選總統 扮「造王者」

國民黨主席江啟臣昨天透過臉書宣布參選連任宣言，高雄市前市長韓國瑜也在昨天啟動公益活動，外界視為「江韓較勁」。江啟臣昨說，...

崑濱伯辭世 阿扁嘆民間友人又少一位

總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）昨下午在台南後壁老家過世，享壽92歲。前總統陳水扁以「永懷崑濱伯」為主題發文，他感嘆，又少...

【圖輯】照片看歷史／明日報沒有明天…台灣第1家網路原生報停刊

2001年02月21日，台灣第一家網路原生媒體明日報宣布停刊，所有員工分兩階段全部辭退，明日報發行人詹宏志說，將推薦150名員工給香港壹傳媒集團在台發行新的平面刊物「壹周刊」。明日報母公司普斯特網路公司將保留，並轉型為提供收費資訊的服務形態。

華航救援班機清晨啟程赴緬甸 接送台商僑民返國

因應新冠肺炎疫情及緬甸政局變化，中華航空公司台北往返仰光救援班機，今天清晨7時許出發，班機預定在下午4時15分返抵國門，...

要求巡檢加倍卻沒考慮到人力不足 台鐵運安不能淪為紙上談兵

台鐵去年發生台中成功站斷軌44公分事件，交通部長林佳龍提出六項改善措施，其中包含徒步或工程維修車巡查頻率，從每周一次提升為兩次，立委陳椒華提出運安會報告數據，才發現以台鐵現有人力、軌道長度，增加的頻率，只讓人員疲於奔命，更無法仔細檢查。難以落實的指令，也讓台鐵運安持續原地打轉。

【家長相談室】如何守護孩子的數位隱私？吵著要辦社群帳號怎麼辦？

Q. 數位時代下，有辦法保護小孩的隱私權嗎？幾歲小孩可以擁有自己的社群媒體帳號？ 在社群媒體「曬」家庭生活照、分享小孩的童言童語已成許多家長的興趣，精神科醫師陳璿丞提醒家長分享時一定要注意以下幾件事，避免洩漏小孩隱私。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。