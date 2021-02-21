崑濱伯辭世 阿扁嘆民間友人又少一位
總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）昨下午在台南後壁老家過世，享壽92歲。前總統陳水扁以「永懷崑濱伯」為主題發文，他感嘆，又少了一位民間友人，崑濱伯辭世是台灣農業發展的損失。扁子、高雄市議員陳致中說，崑濱伯充滿台灣農民的堅毅與勤奮，是台灣人最美的形影，「大家都會記得您的貢獻」
陳水扁說，2006年9月9日他前往台南後壁菁寮拜訪崑濱伯，品嘗崑濱米，一吃就2碗。當時也拜訪紀錄片《無米樂》主角之一的文林伯，並與該村唯一現役參與耕作的水牛合影，也讓他想起台北中山堂懸掛的雕塑大家黃土水在90年前所創作的國寶級「水牛群像」，去年底，曾在臉書發表文章，談「從崑濱伯的無米樂到黃土水的水牛群像」。
陳水扁也說，崑濱伯功在台灣農業，「我們永遠懷念您！」
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