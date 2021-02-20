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韓國瑜首支影片上線 比喻甲仙小林人如鳳凰浴火重生

聯合報 / 記者徐白櫻楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜今晚發表第一支關懷弱勢影片，走訪杉林日光小林，關心村民遷居杉林之後的生活。記者徐白櫻／翻攝
高雄市前市長韓國瑜今晚發表第一支關懷弱勢影片，走訪杉林日光小林，關心村民遷居杉林之後的生活。記者徐白櫻／翻攝

高雄前市長韓國瑜啟動公益計畫，今天起公布「韓先生來敲門」系列影片關懷弱勢。首支影片「小林滅村熬過浩劫」晚間8點上線，總長13分鐘59秒，韓國瑜走訪莫拉克風災中慘遭滅村之痛的小林村原址與罹難者紀念公園，傾聽村民一夕喪失親人的悲痛，佩服小林人巨變後展現的重生力量。韓國瑜說，首發影片是「敲開一扇火鳳凰浴火重生的大門」，歡迎大家到日光小林聽一聽他們的故事，攜手走向美麗人生。

98年莫拉克颱風來襲，甲仙小林聚落山崩，一夕帶走小林村400多人生命。韓國瑜說，11年前，莫拉克颱風來襲，小林村東北側的獻肚山不堪豪雨而走山，夾帶大量泥沙沖入楠梓仙溪造成潰堤，一時間大地動搖，土石流及洪水急流而下，村人們來不及撤離，整個村落不幸被淹沒。11年後，倖存村民們在巨大痛苦後重新振作，移居杉林建立了「日光小林」社區，重新扎根。

韓國瑜在片中說，每個小林村民心靈上都有一小塊非常悲痛的深層點，卻依然笑得燦爛；神話傳說每500年火鳳凰會飛向太陽，接受日光熾熱之苦，最後獲得浴火重生，歡迎各位好朋友來日光小林，擁抱居民、聽一聽居民的故事，攜手走向更美麗燦爛的人生。

去年12月底，日光小林社區發展協會理事長姚水福帶著韓國瑜實地走訪小林村舊址、小林紀念公園，最後返回日光小林參觀部落廚房，並與居民座談。

姚水福說，韓國瑜關心他在風災中失去的8名至親，也想了解居民如何在永久屋謀生，年輕人多不多，藉由影片替日光小林打知名度，希望對產業有幫助。

大滿舞團團長王明亮說，韓國瑜與小林居民閒話家常，聽聞他的首支影片主打小林人非常驚訝；小林人感謝所有支持小林的人，韓任市長期間，在國賠案訴訟時支持居民，大家感念在心，不會因身分轉變而改變想法。

日光小林社區發展協會理事長姚水福（右）帶著韓國瑜前往小林紀念公園，有苦路之稱的紀念牆兩側都是罹難者名牌。記者徐白櫻／翻攝
日光小林社區發展協會理事長姚水福（右）帶著韓國瑜前往小林紀念公園，有苦路之稱的紀念牆兩側都是罹難者名牌。記者徐白櫻／翻攝
韓國瑜（右）與日光小林居民座談，關心年輕人就業問題。記者徐白櫻／翻攝
韓國瑜（右）與日光小林居民座談，關心年輕人就業問題。記者徐白櫻／翻攝
「韓先生來敲門」首支影片是「小林滅村熬過浩劫」，關懷甲仙小林居民。記者楊濡嘉／翻攝
「韓先生來敲門」首支影片是「小林滅村熬過浩劫」，關懷甲仙小林居民。記者楊濡嘉／翻攝

韓國瑜 小林村 颱風

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