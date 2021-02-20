捲入關說案卻升官 陳學聖：因為邱太三做了這件事

總統府昨天宣布陸委會新任主委邱太三，引發議論。國民黨前立委陳學聖今天指出，雖然邱太三捲入關說風暴，但因邱選擇自行辭職，不延燒蔡英文總統，反而更加獲得層峰的倚重。

陳學聖今天透過臉書指出，邱太三是他台大法學院的學長，籃球打的很好，我們曾組法學院聯隊，拿下全校冠軍。民國87年，我們同時進入立法院，一起擔任了第四、第五屆的立委。那時他就注意到，邱太三和蔡英文有很好的信賴友誼，在蔡英文極小圈的餐聚上，會看到邱太三的出現。

他也指出，後來政壇起伏間，邱太三來到桃園擔任鄭文燦副手，重新開啟邱的政治仕途。尤其在蔡選上總統後，更對邱信賴有加。雖然捲入關說風暴，但因邱太三選擇自行辭職，不延燒蔡，反而更加獲得蔡英文的倚重。

陳學聖說，外界都說邱出線，是蔡向對岸釋出善意的開始，實際上正確的說，陸委會的主委一直都是蔡英文。陸委會主委陳明通去年此時轟動一時的「小明故事」返台政策大轉彎，到8月教育部原要開放陸生回台就學，被陸委會瞬間打臉，就知道蔡英文才是真正陸委會的主委，「兩岸要戰、要僵、要和，完全決定在小英」。

他指出，或許誠如萊豬進口，要「還馬英九公道者，必蔡英文」，在兩岸政策上，國民黨不僅沒有完整論述，還被打趴在地上，現蔡英文要不顧爭議，非用邱太三不可，或許也是國民黨長期被抹紅，有機會被講點公道話的機會；小綠要鬥大綠是他家的事，國民黨還是要看好自己的路。