快訊

捲入關說案卻升官 陳學聖：因為邱太三做了這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣宣布爭取連任黨主席 趙少康：預祝江造王成功

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席預計7月24日改選，現任主席江啟臣（左）上午正式宣布將角逐連任黨主席。已表態參選黨主席的中廣董事長趙少康（右）晚間預祝江造王成功。 資料照片／國民黨提供
國民黨主席預計7月24日改選，現任主席江啟臣（左）上午正式宣布將角逐連任黨主席。已表態參選黨主席的中廣董事長趙少康（右）晚間預祝江造王成功。 資料照片／國民黨提供

國民黨主席預計7月24日改選，現任主席江啟臣上午正式宣布將角逐連任黨主席。已表態參選黨主席的中廣董事長趙少康晚間表示，對江發願要做國民黨「造王者」，不參加2024總統大選的主張予以尊重，並預祝江造王成功。

但趙少康也表示，對江啟臣決定競選主席連任樂觀其成，也祝福江選舉過程一切順利，但趙繼續爭取國民黨主席態度沒有改變，也維持過去曾向江表達要先取得參選資格，再做進一步決定立場。

趙少康說，身為可能的黨主席競爭者，與江啟臣競爭歸競爭，但2024黨內一定要團結合作，各安其分、各司其職，集中意志與力量，才能打贏艱困的一戰，更不要忘記，除了勝選還要治國，才能讓台灣再次偉大。

趙少康提醒，千萬不可重蹈2016、2020黨內分裂、力量分散以致連續兩次失敗的慘痛教訓。

趙少康 江啟臣 國民黨

延伸閱讀

江啟臣決連任主席拚造王 韓國瑜朱立倫動向受矚

影／江啟臣指蔡政府國安側重兩岸關係

當國民黨重返執政「造王者」 江啟臣宣布競選連任主席

趙少康選主席卡一年條款 中常委：傾向不修改

相關新聞

捲入關說案卻升官 陳學聖：因為邱太三做了這件事

總統府昨天宣布陸委會新任主委邱太三，引發議論。國民黨前立委陳學聖今天指出，雖然邱太三捲入關說風暴，但因邱選擇自行辭職，不...

江啟臣拚連任誓當造王者 張亞中：造漢獻帝或崇禎皇？

國民黨主席選舉預計7月24日投票，現任主席江啟臣今在臉書正式宣布爭取連任黨主席，要扮演國民黨重返執政的「造王者」。已宣布...

江啟臣宣布爭取連任黨主席 趙少康：預祝江造王成功

國民黨主席預計7月24日改選，現任主席江啟臣上午正式宣布將角逐連任黨主席。已表態參選黨主席的中廣董事長趙少康晚間表示，對...

江啟臣決連任主席拚造王 韓國瑜朱立倫動向受矚

國民黨主席江啟臣今天宣布競選連任主席。前高雄市長韓國瑜今天起展開公益之旅，被視為復出起手式，加上被外界點名有意參選的前新...

陽明山水牛大量死亡 監委要查

監察委員趙永清、王麗珍及賴鼎銘今天表示，陽明山國家公園擎天崗草原去年以來爆發大量水牛死亡事件，引發社會關注，究竟行政主管...

世界母語日 蔡英文：日常開口講族語 法規預算才有意義

明天就是「世界母語日」，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今共同出席原住民族語言發展會議。蔡總統表示，原住民語言發展法等先後立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。