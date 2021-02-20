江啟臣宣布爭取連任黨主席 趙少康：預祝江造王成功

國民黨主席預計7月24日改選，現任主席江啟臣上午正式宣布將角逐連任黨主席。已表態參選黨主席的中廣董事長趙少康晚間表示，對江發願要做國民黨「造王者」，不參加2024總統大選的主張予以尊重，並預祝江造王成功。

但趙少康也表示，對江啟臣決定競選主席連任樂觀其成，也祝福江選舉過程一切順利，但趙繼續爭取國民黨主席態度沒有改變，也維持過去曾向江表達要先取得參選資格，再做進一步決定立場。

趙少康說，身為可能的黨主席競爭者，與江啟臣競爭歸競爭，但2024黨內一定要團結合作，各安其分、各司其職，集中意志與力量，才能打贏艱困的一戰，更不要忘記，除了勝選還要治國，才能讓台灣再次偉大。

趙少康提醒，千萬不可重蹈2016、2020黨內分裂、力量分散以致連續兩次失敗的慘痛教訓。