江啟臣拚連任誓當造王者 張亞中：造漢獻帝或崇禎皇？

國民黨主席選舉預計7月24日投票，現任主席江啟臣今在臉書正式宣布爭取連任黨主席，要扮演國民黨重返執政的「造王者」。已宣布再戰主席的孫文學校校長張亞中傍晚批評，國民黨現在已淪落到比丐幫還不如窘境，江不慚愧嗎？

張亞中質疑，江啟臣所稱要造的國民黨未來的「王」在哪？是漢武帝、唐太宗或漢獻帝、崇禎皇，還是什麼樣的王？國民黨現在需要的是「造王者」？還是可為黨帶來重生的「造黨者」？

張亞中表示，一個沒靈魂、思想、理念與路線的政黨，不可能靠任何一位硬「捏造」出來的「王」來取得新生機會，國民黨現在不應再想誰是「王」、誰「造王」，國民黨需要的一個能讓國民黨有理念、有思想、有路線的「造黨者」。

張亞中更批評，現在江啟臣領導的國民黨，不只在立法院束手無策，十四個執政縣市也是獨立作戰，黨中央只剩下動員黨員連署公投的能力，卻還將人民的直接民權以為這是自己的「功業」，不慚愧嗎？

張亞中說，國民黨現在已淪落到比丐幫還不如窘境，國民黨的降龍十八掌在哪？在反萊豬公投連署書裏？還是在罷免案選票裏？或是在江啟臣聲明中所細數的這一年來種種「功業」中？