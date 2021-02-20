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陽明山水牛大量死亡 監委要查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
陽明山水牛大量死亡，監委要查。 本報系資料照
陽明山水牛大量死亡，監委要查。 本報系資料照

監察委員趙永清、王麗珍及賴鼎銘今天表示，陽明山國家公園擎天崗草原去年以來爆發大量水牛死亡事件，引發社會關注，究竟行政主管機關有無處置不當，甚或發生水牛被疑似大量虐死事件，相關疑義，實有深入瞭解之必要，因此因此申請自動調查。

監察委員表示，位於陽明山國家公園內的擎天崗草原，自日治時期1934年設立大嶺峠牧場，公辦牧牛，最多達1768頭，後經多次演變，形成今日野放馴化的高地雲霧帶生態系的台灣水牛群，然而去年以來發生水牛大規模死亡事件，令人遺憾。

查案監委表示，台北市動物保護處調查發現，水牛死亡與陽明山國家公園管理處圈圍、限制其生活空間有關，認陽管處已構成過失致動物死亡，違反動物保護法規定；陽管處則稱並無圈養水牛，牛隻死亡與圍籬無關。究竟陽管處以圍籬及鐵絲網等設施，圈圍牛群，是否造成牛隻無法依季節變化，自行覓食或躲避寒冬，致牛隻大量死亡之原因？相關主管機關有無處置不當？有無積極因應作為及改善措施？均有深入調查瞭解之必要。

水牛 國家公園 陽明山

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