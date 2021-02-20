世界母語日 蔡英文：日常開口講族語 法規預算才有意義

明天就是「世界母語日」，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今共同出席原住民族語言發展會議。蔡總統表示，原住民語言發展法等先後立法後，政府投入更多資源，且在各界支持下，族語發展預算大幅提高5倍；但總統也說，當更多人願意學習、使用族語，尤其日常生活開口講族語時，政府的法規和預算才真正有意義。

蔡英文致詞開頭，先用包含台語、客家話與原住民語母語問候現場，她表示，很高興連續兩年在世界母語日前後參加原住民族語言發展會議，見證族語復振的成果，原住民語言發展法等先後立法後，政府投入更多資源，用更大的力氣確保國內各族群朋友都有學習母語、使用母語的環境。

蔡英文說，原住民族語言在各界支持下，族語發展預算大幅提高5倍，現在學校有專職族語老師，地方政府也設有推廣人員，各種族人也成立學習族語推動組織，包含師徒制獎勵，讓說族語重新回到生活裡面，族語回復為母親的語言，感謝全國各地投入族語推動者，他們都是最重要的參與者，而當更多人願意學習、使用族語，尤其日常生活開口講族語時，政府的法規和預算才真正有意義。

蘇貞昌則表示，文化是民主的靈魂，語言是文化的載體，自己過往在台北縣長與屏東縣長任內都推動原住民語教材，非常重視語言文化，除了公務推動外，在家裡也一定講母語，而自己大女兒蘇巧慧愛上阿美族人，兩個孫女都用阿美族的名字命名，第三代只有阿美族沒有漢名，但也因為成為原住民親家，他學到很多，也透過家庭傳承原住民語言和文化，發揚原住民文化。

原民會主委夷將‧拔路兒則說，明日會議將邀請中央地方共同研商如何落實推動原住民族語言的分工；並盼透過族語保母、教保員，族語老師、推廣人員、組織及社團等，一起討論如何有效整合語言推動的組織、人力及資源，更有效復振原住民族的語言。